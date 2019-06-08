Политика

15:49 08.06.2019

Журналист Рахманин пойдет на выборы в Раду от партии "Голос"

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Журналист Рахманин пойдет на выборы в Раду от партии "Голос"

Заместитель главного редактора еженедельника "Зеркало недели. Украина" Сергей Рахманин примет участие на выборах в Верховную Раду от партии "Голос" (лидер – музыкант Святослав Вакарчук).

"В политической журналистике я уже сделал все, что мог. Очень благодарен профессии, коллегам, читателям, зрителям и слушателям. Но сейчас я чувствую в себе готовность к изменениям в жизни и работе. И чувствую, что могу помочь меняться стране", - цитирует Рахманина пресс-служба партии "Голос" в субботу.

Рахманин в журналистике более 30 лет, из них последние 20 – в издании "Зеркало недели". Ведет программу "Игра в классику" на телеканале ZIK и "Апокриф" на радио НВ.

Теги: #верховная_рада #украина #голос #выборы #журналист
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