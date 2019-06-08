Посольство США в Украине обеспокоено из-за требований к членам международных набсоветов госпредприятий подавать декларации

Посольство США в Украине приветствует решение Конституционного суда (КС) Украины о неконституционности электронного декларирования антикоррупционных общественных активистов, однако выражает обеспокоенность из-за существующих требований к членам международных наблюдательных советов государственных предприятий подавать имущественные декларации.

"Хотя мы приветствуем постановление о признании неконституционными требований электронного декларирования для антикоррупционных активистов, мы все еще обеспокоены относительно требований к членам международных наблюдательных советов государственных предприятий подавать имущественные декларации, которые предназначены для государственных служащих", - говорится в сообщении посольства в микроблоге в Твиттере.

В диппредставительстве считают, что такие требования отпугивают высококвалифицированных специалистов от работы в наблюдательных советах, "не соответствуют ведущей международной практике и влияют на способность власти осуществлять реформу корпоративного управления".

Конституционный суд Украины 6 июня принял решение, которым признал не соответствующими Конституции некоторые положения законов "О предотвращении коррупции" и "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно особенностей финансового контроля отдельных категорий должностных лиц", которые касаются электронного декларирования лиц, участвующих в мероприятиях по предотвращению и/или противодействию коррупции (общественные активисты).

Послы стран "Большой семерки" (G7) положительно оценили данное решение КС.