Политика

14:25 08.06.2019

Послы G7 приветствуют решение КС о неконституционности е-декларирования активистов-антикоррупционеров

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Послы G7 приветствуют решение КС о неконституционности е-декларирования активистов-антикоррупционеров

Послы стран "Большой семерки" (G7) положительно оценили решение Конституционного суда (КС) Украины о неконституционности электронного декларирования антикоррупционных общественных активистов.

"Послы стран G7 приветствуют решение КС, который признал неконституционным введение е-декларирования для антикоррупционных активистов. Это долгожданное решение укрепляет верховенство права и гражданское общество в Украине", - говорится в заявлении послов G7, распространенном в Твиттере.

КС 6 июня принял решение, которым признал не соответствующими Конституции некоторые положения законов "О предотвращении коррупции" и "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно особенностей финансового контроля отдельных категорий должностных лиц", которые касаются электронного декларирования лиц, участвующих в мероприятиях по предотвращению и/или противодействию коррупции (общественные активисты).

Теги: #g7 #украина #е_декларирование #кс
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