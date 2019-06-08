Политика

14:18 08.06.2019

Замсекретаря СНБО Кривонос: с Данилюком идет плодотворная работа, а с Зеленским пока не встречался

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Замсекретаря СНБО Кривонос: с Данилюком идет плодотворная работа, а с Зеленским пока не встречался

Заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Сергей Кривонос отмечает, что у него уже налажены рабочие взаимоотношения с новым секретарем СНБО Александром Данилюком.

"Конечно, мы встречались с новым секретарем СНБО Александром Данилюком. У нас уже идет плодотворная работа, у него есть заинтересованность", - сказал он агентству "Интерфакс-Украина" в субботу в Киеве.

Кривонос с сожалением отметил, что у президента Украины Владимира Зеленского пока нет времени с ним встретиться.

"Я мог бы донести ему и ту же программу "Пять шагов" (по реформированию оборонной сферы, принятую СНБО и утвержденную указом предыдущего президента Петра Порошенко - ИФ), и другие аспекты своей деятельности. Посмотрим: я служу своей Родине и своему народу в первую очередь", - указал он.

Кривонос также напомнил, что ещё в феврале 2019 года во время встречи с тогда кандидатом в президенты Зеленским отказался от возможной должности министра обороны Украины или начальника Генерального штаба. "Это мне неинтересно, я понимаю, чем я умею заниматься и что я могу сделать", - подчеркнул он.

Как сообщалось, 12 марта 2019 года на то время президент Украины Петр Порошенко назначил заместителем секретаря СНБО Сергея Кривоноса, занимающего до этого должность заместителя командующего Сил специальных операций Вооруженных сил Украины.

Теги: #снбо #зеленский #украина #кривонос #данилюк
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