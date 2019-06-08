Политика

14:16 08.06.2019

Решение о замене главы партии "Видродження" Бондаря принято еще после выборов президента Украины

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Решение о замене главы партии "Видродження" Бондаря принято еще после выборов президента Украины

Бывший глава партии "Видродження" Виктор Бондарь, заявивший о том, что написал заявление о выходе из политсилы, знал, что решение о его замене на данном посту было принято сразу после выборов президента Украины, заявил председатель политсовета этой партии Владимир Пилипенко.

"Решение о замене главы партии "Видродження" Виктора Бондаря было принято сразу же после его провального результата на последних президентских выборах. (…) Виктор Бондарь об этом решении знал. Но на днях решил своими громкими постами в Facebook заработать баллов для самопиара", - говорится в официальном заявлении Пилипенко, опубликованном на сайте "Видродження".

В заявлении отмечается, что политический совет и центральная контрольно-ревизионная комиссия партии рекомендовали рассмотреть этот вопрос на следующем партийном съезде, который был перенесен из-за объявления досрочных выборов в парламент.

На выборах президента Украины в 2019 году за Бондаря проголосовали 0,11% избирателей.

7 июня Бондарь заявил, что написал заявление о выходе из партии "Видродження" и слагает полномочия ее председателя.

Партии "Оппозиционный блок", "Партия мира и развития", "Наши", "Видродження" и "Доверяй делам" договорились об объединении с целью совместного участия во внеочередных выборах в Верховную Раду.

Теги: #видродження #украина
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