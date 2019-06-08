Список "Самопомочи" на выборах в Раду возглавил лидер партии, мэр Львова Садовый

Городской голова Львова, лидер партии "Объединение "Самопомич" Андрей Садовый возглавил список этой политсилы на выборах в Верховную Раду.

Съезд партии в субботу утвердил список кандидатов на выборы в парламент. В первой пятерке также депутат Одесского городского совета Ольга Квасницкая, активист-антикоррупционер Александра Дрик, харьковский волонтер, депутат Харьковского областного совета Татьяна Бидняк и вице-спикер Верховной Рады Оксана Сыроид.

Шестым в списке идет ветеран АТО, предприниматель из Тернополя Виталий Фидрин, под номером 7 - лидер фракции "Самопомич" в Верховной Раде восьмого созыва Олег Березюк, под номером 8 - предприниматель, основатель торговой марки "Моршинская" Николай Кмить, девятой указана нардеп от "Самопомочи" Татьяна Острикова. Замыкает десятку вице-президент Ассоциации водоканалов Украины Ольга Бабий.

Всего в списке 106 кандидатов. Среди них еще несколько местных и народных депутатов.

Внеочередные выборы в Верховную Раду запланированы на 21 июля.