Политика

12:59 08.06.2019

Президент Молдовы отказался немедленно распускать парламент

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Президент Молдовы отказался немедленно распускать парламент

Президент Молдовы Игорь Додон заявил, что в субботу не будет подписывать указ о роспуске парламента и назначении даты досрочных выборов.

На специально созванной пресс-конференции глава государства обратил внимание на положения ст. 85 Конституции, которая гласит, что "в случае невозможности формирования правительства или блокирования в течение трех месяцев принятия законов президент после консультаций с парламентскими фракциями вправе распустить парламент".

"Я обращаю ваше внимание на то, что "после консультаций с парламентскими фракциями", и "вправе". Я знаю, что есть и решение КС о том, что президент обязан распустить парламент. Но опять же - только после консультаций с фракциями. Ни одно положение не обязывает президента распускать парламент немедленно. И я не буду распускать парламент немедленно", - подчеркнул Додон.

Он напомнил, что президент также должен завизировать в Конституционном суде указ о роспуске парламента.

"Не будем торопиться. В понедельник я приглашу все фракции парламента для проведения консультаций", - сообщил президент.

Конституционный суд постановил в пятницу вечером, что президент обязан распустить парламент и назначить дату досрочных выборов, если в течение трех месяцев после утверждения результатов выборов парламент не смог сформировать новое правительство. В субботу утром КС уточнил, что трехмесячный срок равняется 90 дням. Так как, Конституционный суд утвердил мандаты депутатов нынешнего парламента 9 марта, 90 дней истекли в 00.00 часов 8 июня.

Тем самым, КС лишил возможности депутатов Партии социалистов и правого блока ACUM попытаться в субботу сформировать правительство. Решение КС было объявлено в пятницу вечером, через несколько минут после того, как Партия социалистов окончательно отказалась вести переговоры о создании парламентского большинства с правящей Демократической партией.

Теги: #молдова #додон #парламент
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