Шоумен Притула идет на выборы в Раду по списку партии "Голос"

Известный украинский телеведущий, актер Сергей Притула заявил о том, что будет баллотироваться на выборах в Верховную Раду по списку партии "Голос", лидером которой является музыкант Святослав Вакарчук.

"Друзья. Если кратко: я баллотируюсь в парламент по списку партии "Голос". Сегодня об этом будет сказано на съезде партии", - сказал Притула в видеообращении в Фейсбуке в субботу.

Он пояснил, что главной мотивацией такого решения является команда, с которой он пойдет на эти парламентские выборы. "В списке партии "Голос" вы не найдете бывших народных депутатов, вы не увидите там людей, которые собираются лоббировать интересы каких-то олигархов или финансово-промышленных групп", - сказал Притула.

Шоумен сообщил, что попросил лидера партии Вакарчука внести его в список на 30-е место, хотя лидер политсилы предлагал первую десятку.

"Для того, чтобы я попал в парламент, партия должна набрать немного больше 10%. Это мое с вами соглашение. ... Это значит, что все вы, кто говорил мне "иди", должны не полениться, а прийти на участок и проголосовать", - обратился к пользователям соцсети Притула.

На странице партии "Голос" в Фейсбуке также есть соответствующая информация: "В команде "Голоса" Сергей Притула".