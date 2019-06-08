Политика

11:30 08.06.2019

Шоумен Притула идет на выборы в Раду по списку партии "Голос"

1 мин читать
Шоумен Притула идет на выборы в Раду по списку партии "Голос"

Известный украинский телеведущий, актер Сергей Притула заявил о том, что будет баллотироваться на выборах в Верховную Раду по списку партии "Голос", лидером которой является музыкант Святослав Вакарчук.

"Друзья. Если кратко: я баллотируюсь в парламент по списку партии "Голос". Сегодня об этом будет сказано на съезде партии", - сказал Притула в видеообращении в Фейсбуке в субботу.

Он пояснил, что главной мотивацией такого решения является команда, с которой он пойдет на эти парламентские выборы. "В списке партии "Голос" вы не найдете бывших народных депутатов, вы не увидите там людей, которые собираются лоббировать интересы каких-то олигархов или финансово-промышленных групп", - сказал Притула.

Шоумен сообщил, что попросил лидера партии Вакарчука внести его в список на 30-е место, хотя лидер политсилы предлагал первую десятку.

"Для того, чтобы я попал в парламент, партия должна набрать немного больше 10%. Это мое с вами соглашение. ... Это значит, что все вы, кто говорил мне "иди", должны не полениться, а прийти на участок и проголосовать", - обратился к пользователям соцсети Притула.

На странице партии "Голос" в Фейсбуке также есть соответствующая информация: "В команде "Голоса" Сергей Притула".

Теги: #верховная_рада #украина #голос #выборы #притула
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

11:54 08.06.2019
В пятерку списка партии "Сила и честь" на выборах в Раду вошли Смешко, Сотник, Чубаров, Мирошниченко и Замана

В пятерку списка партии "Сила и честь" на выборах в Раду вошли Смешко, Сотник, Чубаров, Мирошниченко и Замана

11:21 08.06.2019
ГБР выясняет обстоятельства ДТП в Конотопе с участием полицейского

ГБР выясняет обстоятельства ДТП в Конотопе с участием полицейского

10:04 08.06.2019
Бойцы погранотряда "ДОЗОР" прошли тренинг с использованием американских катеров "Safe Boat 27"

Бойцы погранотряда "ДОЗОР" прошли тренинг с использованием американских катеров "Safe Boat 27"

21:39 07.06.2019
Вакарчук о ЛГБТ и однополых браках: У нас страна равных прав и равных возможностей

Вакарчук о ЛГБТ и однополых браках: У нас страна равных прав и равных возможностей

20:49 07.06.2019
Заступник глави МОЗ Стефанишина, яка подала у відставку, приєдналася до партії "Голос"

Заступник глави МОЗ Стефанишина, яка подала у відставку, приєдналася до партії "Голос"

20:34 07.06.2019
Подавшая в отставку замглавы Минздрава Стефанишина присоединилась к партии "Голос"

Подавшая в отставку замглавы Минздрава Стефанишина присоединилась к партии "Голос"

20:23 07.06.2019
Эстонию избрали непостоянным членом CБ ООН на два года

Эстонию избрали непостоянным членом CБ ООН на два года

20:03 07.06.2019
Вакарчук обещает на съезде удивить списком "Голоса" в Раду, сам пойдет первым номером

Вакарчук обещает на съезде удивить списком "Голоса" в Раду, сам пойдет первым номером

19:51 07.06.2019
Вакарчук: Мы не делим людей в зависимости от их политических предпочтений, хотим изменений для всех

Вакарчук: Мы не делим людей в зависимости от их политических предпочтений, хотим изменений для всех

19:30 07.06.2019
Конституционный суд Молдовы обязал Додона 10 июня распустить парламент и назначить дату досрочных выборов

Конституционный суд Молдовы обязал Додона 10 июня распустить парламент и назначить дату досрочных выборов

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Вакарчук хорошо относится к люстрации приближенных к Януковичу чиновников, но считает неправильным отказываться от всех профессионалов, работавших во власти

Прекращение огня и замораживание ситуации на Донбассе может быть промежуточным этапом в урегулировании - Вакарчук

Кандидаты "Голоса" будут представлены в большинстве мажоритарных округов

Вакарчук обещает на съезде удивить списком "Голоса" в Раду, сам пойдет первым номером

Партия "Голос" готова работать в коалиции новой Рады, но с теми, кто разделяет ее принципы

ПОСЛЕДНЕЕ

Конституционный суд Молдовы постановил, что парламент подлежит роспуску

Глава Сейма Литвы отмечает роль Верховной Рады для продолжения поддержки МВФ

Парубий надеется на усиление санкционного давления Литвы и Польши в отношении РФ

Вакарчук хорошо относится к люстрации приближенных к Януковичу чиновников, но считает неправильным отказываться от всех профессионалов, работавших во власти

В США считают, что напряженность в отношениях с Ираном идет на спад

Прекращение огня и замораживание ситуации на Донбассе может быть промежуточным этапом в урегулировании - Вакарчук

Пошлины США против Мексики вступят в силу, несмотря на прогресс в переговорах, заявили в Белом доме

Кандидаты "Голоса" будут представлены в большинстве мажоритарных округов

Вакарчук обещает на съезде удивить списком "Голоса" в Раду, сам пойдет первым номером

Колесников уверен в успехе объединенной оппозиции, среди приоритетов назвал восстановление в Украине мира и экономики

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА