Политика

20:08 07.06.2019

Парубий надеется на усиление санкционного давления Литвы и Польши в отношении РФ

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Парубий надеется на усиление санкционного давления Литвы и Польши в отношении РФ

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий рассчитывает, что Литва и Польша и в дальнейшем будут способствовать безопасности в регионе и выступать за усиление санкций против РФ.

"Литва и Польша продолжают выступать не только за продолжение, но и за усиление санкционного давления на страну-агрессора, ведут ради этого активную работу с государствами-членами ЕС и НАТО, в том числе по межпарламентской линии", - сказал Парубий на открытии десятой сессии межпарламентской ассамблеи Верховной Рады, Сейма Литвы, Сейма и Сената Польши "Безопасность. Развитие. Демократия. Сильные вместе" в пятницу в Киеве.

Он выразил надежду, что Польша и Литва "как надежные и последовательные партнеры Украины, страны-члены ЕС и НАТО и далее будут прилагать все усилия ради безопасности и международного права в регионе".

По словам спикера, особые надежды украинская сторона возлагает на работу Польши в Совете безопасности ООН в 2019 году, в частности, ввиду начала председательства в этой международной организации в августе этого года.

Сессия межпарламентской ассамблеи парламентов Украины, Литвы и Польши проходит в Киеве 7-8 июня.

Теги: #безопасность #польша #литва
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