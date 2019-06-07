Политика

18:49 07.06.2019

Прекращение огня и замораживание ситуации на Донбассе может быть промежуточным этапом в урегулировании

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Прекращение огня и замораживание ситуации на Донбассе может быть промежуточным этапом в урегулировании

В основе сценария по возвращению оккупированного Донбасса под контроль Украины является успешное развитие контролируемых территорий, но для этого необходимо прекратить огонь, заявляет лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук.

"Реалистичный сценарий возвращения Донбасса начинается с создания цветущего сада на контролируемой территории. А для этого нужно, чтобы по нему прекратили стрелять "Грады", - сказал Вакарчук в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Отвечая на вопрос, может ли замораживание конфликта и прекращение огня стать промежуточным этапом урегулирования, Вакарчук сказал: "Безусловно. Чтобы начинать активно строить, нужно, чтобы танки не стреляли".

Он напомнил, что Минские договоренности должны были стать инструментом, который позволил бы сделать "домашнюю работу" по развитию подконтрольных правительству территорий. "Моя претензия к предыдущей власти в том, что она не выполнила свою домашнюю работу", - сказал Вакарчук.

Лидер партии убежден, что успешное развитие Украины изменит отношение к ней жителей неподконтрольных территорий.

"Вот как мы вернем территории", - добавил Вакарчук.


Полный текст интервью будет опубликован в новостной ленте и в открытом доступе на сайте агентства "Интерфакс-Украина".

Теги: #вакарчук #верховная_рада #украина #голос #выборы
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