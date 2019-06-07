Кандидаты "Голоса" будут представлены в большинстве мажоритарных округов

В большинстве одномандатных избирательных округов будут представлены кандидаты от партии "Голос", сообщил лидер политической силы Святослав Вакарчук.

"(Кандидаты-мажоритарщики – ИФ) будут не на всех округах, потому что мы не успеем за такой короткий промежуток времени найти много достойных людей. Но их будет достаточно много. В большинстве округов мы будем представлены", - сказал он в эксклюзивном интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Как рассказал Вакарчук, среди мажоритарщиков от "Голоса" будут львовский предприниматель и меценат Ярослав Рущишин, в Тернопольской области – мэр Залищиков Алла Квач, в Хмельницкой области – активист Виктор Артеменко.

По его словам, для "Голоса" неприемлемы договоренности с другими политическими силами о не выдвижении своих кандидатов, чтобы не конкурировать с другими партиями на некоторых округах.

"Есть вопрос в другом. Если до конца выборов видишь, что твой кандидат не набирает достаточное количество голосов, а кандидат прогрессивной силы набирает, и если ты ему не поможешь, то пройдет какой-то жулик, понятно, что нужно подставлять плечо", - сказал лидер "Голоса".

"Но прямо садиться и рисовать карту разделения никто не собирается", - резюмировал он.

Ранее лидер "Объединения "Самопомич", мэр Львова Андрей Садовый призвал лидера партии "Голос" Святослава Вакарчука и лидера партии "Гражданская позиция" Анатолия Гриценко к объединению в борьбе за депутатские мандаты в мажоритарных округах.

"Призываю Святослава Вакарчука и Анатолия Гриценко не бороться друг с другом. Поддержите наши кандидатуры, мы поддержим ваши на других округах", - написал Садовый на своей странице в Фейсбуке в среду.



Полный текст интервью будет опубликован в новостной ленте и в открытом доступе на сайте агентства "Интерфакс-Украина".