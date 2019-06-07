Политика

18:13 07.06.2019

Колесников уверен в успехе объединенной оппозиции, среди приоритетов назвал восстановление в Украине мира и экономики

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Колесников уверен в успехе объединенной оппозиции, среди приоритетов назвал восстановление в Украине мира и экономики

Председатель политсовета партии "Оппозиционный блок" Борис Колесников подчеркнул, что приоритетные задачи объединенной оппозиции – восстановить в Украине мир и экономическое могущество, и выразил убеждение, что оппозиционные силы смогут добиться успеха.

Комментируя объединение оппозиции, Колесников отметил, что вопрос мира является приоритетом для этой команды. "Пока Украина не восстановит территориальную целостность, нет вопроса важнее мира. Следующая наша задача – восстановить экономическое могущество. Мы должны создать инвестиционно привлекательную страну, достичь социально ощутимого результата для каждого украинца", - цитирует политика сайт партии "Оппозиционный блок".

Колесников уверен в успехе объединенной оппозиции. "Это - первое за время независимости объединение представителей местного самоуправления и молодых талантливых управленцев, по которым - миллионы. От Ужгорода до Мариуполя, от Одессы до Харькова. И я хочу подчеркнуть, что сегодня создается не просто партия, а оппозиционное движение - против войны, против разрухи и против антинародных реформ", - отметил он.

По мнению политика, необходимо создать атмосферу, царившую в Украине во время Евро-2012. "Если нам удастся повторить такую атмосферу, как после матча Украина – Швеция, – это и будет результатом нашего упорного труда на благо будущего нашей страны. Это наша цель, и я считаю, что она вполне выполнима", - подытожил он.

Как сообщалось, партии "Оппозиционный блок", "Партия мира и развития", "Наши", "Видродження" и "Доверяй делам" договорились об объединении с целью совместного участия во внеочередных выборах в Верховную Раду.

"Мы объединились! Партии "Оппозиционный блок", "Партия мира и развития", "Наши", "Видродження" и "Доверяй делам". Мы идем на выборы вместе, чтобы восстановить мир, экономику и вернуть людям достаток. Мы проведем реальную децентрализацию и отменим антинародные "реформы". Реализовать это можем только мы", - написал заместитель главы парламентской фракции "Оппоблока" Александр Вилкул на странице в Фейсбуке 7 июня, после подписания партиями меморандума об объединении.

На вопрос журналистов о принципах формирования партийного списка и о названии объединения лидер фракции "Оппозиционный блок" Вадим Новинский сказал: "Вы это услышите в воскресенье на съезде нашей объединенной политической силы".

Теги: #верховная_рада #украина #выборы #колесников #оппоблок
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