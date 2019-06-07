Политика

18:08 07.06.2019

Экс-глава Высшего хозсуда Украины времен Януковича вернул себе статус судьи

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Экс-глава Высшего хозсуда Украины времен Януковича вернул себе статус судьи

Бывший председатель Высшего хозяйственного суда Украины времен президентства Виктора Януковича Виктор Татьков вернул себе статус судьи и неприкосновенность, сообщается в сюжете программы "Схемы: коррупция в деталях" (совместный проект "Радио Свобода" и телеканала "UA: Первый").

Согласно сообщению, Большая палата Верховного суда 4 июня признала незаконным и отменила постановление Верховной Рады об увольнении Татькова с должности судьи Высшего хозсуда Украины. Постановление Большой палаты Верховного суда является окончательным и не подлежит обжалованию.

Кроме того, судья Подольского райсуда Киева Владимир Гребенюк отменил арест с части имущества, принадлежащего окружению Татькова, в частности, четырех квартир, трех гаражей и нежилого помещения в элитном комплексе столицы "Новопечерские липки".

Татьков во времена президентства Януковича возглавлял Высший хозяйственный суд Украины, где ставили последнюю точку в спорах вокруг имущества и бизнеса. С октября 2016 года его официально подозревают во вмешательстве в деятельность судебных органов и работу автоматизированной системы документооборота суда. По версии Генпрокуратуры, Татьков фактически подчинил себе систему принятия судебных решений.

Постановлением Верховной Рады от 29 сентября 2016 года Татьков был освобожден от должности судьи Высшего хозяйственного суда Украины.

В настоящее время он находится за границей.

Теги: #украина #татьков #судья #янукович
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