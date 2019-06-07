Политика

17:58 07.06.2019

Партия "Голос" готова работать в коалиции новой Рады, но с теми, кто разделяет ее принципы

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Партия "Голос" готова работать в коалиции новой Рады, но с теми, кто разделяет ее принципы

Партия "Голос" готова участвовать в формировании коалиции Верховной Рады нового созыва с партиями, которые разделяют принципы этой политической силы, сообщил ее лидер Святослав Вакарчук в эксклюзивном интервью агентству "Интерфакс-Украина".

"Партия "Голос", понимая все вызовы, готова к коалиции. Но только с теми силами, которые полностью разделяют наши принципы", - сказал он.

Вакарчук заявил, что партия не намерена работать в коалиции с политическими силами, которые не согласны, что украинский выбор – это Европа, которые будут защищать олигархов, не разделяют правило "закон – один для всех" и не хотят делать власть подотчетной народу.

"По остальному можно договариваться", - сказал лидер "Голоса".


Полный текст интервью будет опубликован в новостной ленте и в открытом доступе на сайте агентства "Интерфакс-Украина".

Теги: #вакарчук #верховная_рада #украина #голос
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