Партия "Голос" готова работать в коалиции новой Рады, но с теми, кто разделяет ее принципы

Партия "Голос" готова участвовать в формировании коалиции Верховной Рады нового созыва с партиями, которые разделяют принципы этой политической силы, сообщил ее лидер Святослав Вакарчук в эксклюзивном интервью агентству "Интерфакс-Украина".

"Партия "Голос", понимая все вызовы, готова к коалиции. Но только с теми силами, которые полностью разделяют наши принципы", - сказал он.

Вакарчук заявил, что партия не намерена работать в коалиции с политическими силами, которые не согласны, что украинский выбор – это Европа, которые будут защищать олигархов, не разделяют правило "закон – один для всех" и не хотят делать власть подотчетной народу.

"По остальному можно договариваться", - сказал лидер "Голоса".



Полный текст интервью будет опубликован в новостной ленте и в открытом доступе на сайте агентства "Интерфакс-Украина".