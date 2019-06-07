Политика

17:45 07.06.2019

Путин объяснил, что не поздравил Зеленского со вступлением в должность из-за его "антироссийской" риторики

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Путин объяснил, что не поздравил Зеленского со вступлением в должность из-за его "антироссийской" риторики

Президент РФ Владимир Путин отметил, что высказывания нового президента Украины Владимира Зеленского о России как о "враге" стали причиной отсутствия поздравления его со вступлением в должность.

"Вы понимаете, он до сих пор продолжает определенную риторику: называет нас врагами, агрессорами. Но он как-то должен определиться в том, чего он хочет добиться, чего он хочет сделать", - сказал Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума в пятницу.

Он добавил, что от контактов с Зеленским не отказывается.

"Мы не отказываемся от контактов, будем работать с ним", - сказал российский президент.

Теги: #зеленский #россия #украина #путин
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