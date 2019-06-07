Путин надеется когда-нибудь познакомиться с новым президентом Украины, но пока не знает, какой из Зеленского получится политик

Президент РФ Владимир Путин выразил надежду на то, что рано или поздно познакомится с президентом Украины Владимиром Зеленским, отметил, что слышал о нем как о хорошем актере, но ничего не знает о нем как о государственном деятеле.

"Послушайте меня. Я не знаю этого человека, надеюсь, мы когда-нибудь познакомимся. Судя по всему, он хороший специалист в той области, в которой когда-то работал, - он хороший актер. Я говорю серьезно, а вы смеетесь. Но одно дело - кого-то играть, а другое - быть кем-то", - сказал Путин, отвечая на пленарном заседании ПМЭФ на вопрос, готов ли он встретиться с Зеленским.

"Для того чтобы играть, нужен талант, это точно, много талантов. Один из этих талантов - талант перевоплощения. Ты через каждые 10 минут можешь менять амплуа - принц и нищий - и там, и там нужно быть убедительным. А для того, чтобы заниматься государственными делами, нужны другие качества: опыт, знания, умение увидеть главные проблемы и найти инструменты их решения, уметь собрать дееспособных людей в одну команду, поверить в них, дать им возможность свободно мыслить и предлагать решения, выбирать эти решения и, что очень важно - объяснять миллионам людей мотивы своего поведения при принятии этих решений", - пояснил президент РФ.

Но самое главное, по его мнению, - "иметь мужество и характер брать на себя ответственность за последствия этих решений".

"Я не говорю, что у господина Зеленского нет этих качеств, они вполне могут быть - ну, опыта может не хватать, но это, как говорят, дело наживное. Есть ли все другие качества у него, которые я перечислил? Вполне может быть, но я этого не знаю", - заключил Путин.

Президент подчеркнул, что Зеленский как политический деятель "пока никак себя не проявил".

"То, что мы видим, - противоречивые высказывания. В ходе предвыборной кампании одно, после выборов - другое. Поживем - увидим, посмотрим. Я не говорю, что он, еще ничего не сделав, уже все испортил своими высказываниями, но поживем - увидим", - отметил Путин.

Он объяснил решение не поздравлять Владимира Зеленского с избранием на пост президента его недружественной риторикой, но заявил, что готов к контактам с новым президентом Украины. "Он до сих пор продолжает определенную риторику, называет нас врагами, агрессорами. Он должен как-то определиться в том, чего он хочет добиться, сделать", - сказал Путин.

"Мы не отказываемся от контактов, будем работать с ним", - отметил президент РФ. На вопрос модератора, почему бы не сделать "маленький красивый жест" и не встретиться с Зеленским без всяких условий, Путин ответил: "А я что, разве отказывался? Мне никто не предлагал".