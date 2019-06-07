Политика

17:45 07.06.2019

ЦИК зарегистрировала кандидатами в нардепы от партии "Единый центр" троих братьев Балог

2 мин читать
ЦИК зарегистрировала кандидатами в нардепы от партии "Единый центр" троих братьев Балог

Центральная избирательная комиссия Украины в пятницу зарегистрировала еще 21 кандидата в народные депутаты в одномандатных избирательных округах, из них в порядке самовыдвижения - 16, выдвинутых политической партией – пять.

Как сообщил отдел взаимодействия со СМИ секретариата Центризбиркома, в ЦИК поступили заявления партии "Единый центр" о регистрации кандидатов в нардепы, выдвинутых 30 мая на съезде этой политсилы, в одномандатных избирательных округах. Комиссия зарегистрировала пятерых кандидатов: Фединца - в округе №68, Виктора Балогу – в округе №69, Ивана Балогу – в округе №70, Йовдия – в округе №72, Павла Балогу – в округе №73.

Кроме того, ЦИК зарегистрировала 16 кандидатов в народные депутаты Украины, которые баллотируются в одномандатных избирательных округах в порядке самовыдвижения: Куличенко - в округе №28, Ивахна – в округе №31, Кузнецова - в округе №38, Романского - в округе №63, Гайдамаку - в округе №91, Ференца - в округе №92, Керусенко – в округе №93, Горельцева - в ОВО № 96, Мищенко С. - в ОВО № 98, Жолобовича Н.В. - в ОВО № 121, Муляренко А.В. - в ОВО округе №152, Винника - в округе №184, Дехтярева - в округе №217, Убирию - в округе №222, Гладчука и Рафальского - в округе №223.

По состоянию на 7 июня в одномандатных избирательных округах зарегистрировано 64 кандидатов в народные депутаты Украины, в том числе баллотирующихся в порядке самовыдвижения - 59, выдвинутых политической партией - 5.

Теги: #верховная_рада #балога #украина #цик #выборы #единый_центр
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

18:50 07.06.2019
Украинский суд запретил эксплуатацию 5 "Русланов" российской авиакомпании "Волга-Днепр"

Украинский суд запретил эксплуатацию 5 "Русланов" российской авиакомпании "Волга-Днепр"

18:49 07.06.2019
Прекращение огня и замораживание ситуации на Донбассе может быть промежуточным этапом в урегулировании

Прекращение огня и замораживание ситуации на Донбассе может быть промежуточным этапом в урегулировании

18:47 07.06.2019
В Луганской области на мине подорвались два тракториста

В Луганской области на мине подорвались два тракториста

18:44 07.06.2019
Делегация США в Одессе ознакомилась с десантно-штурмовыми катерами "Кентавр", которые вскоре пополнят состав ВМС ВСУ

Делегация США в Одессе ознакомилась с десантно-штурмовыми катерами "Кентавр", которые вскоре пополнят состав ВМС ВСУ

18:29 07.06.2019
Кандидаты "Голоса" будут представлены в большинстве мажоритарных округов

Кандидаты "Голоса" будут представлены в большинстве мажоритарных округов

18:16 07.06.2019
Вакарчук обещает на съезде удивить списком "Голоса" в Раду, сам пойдет первым номером

Вакарчук обещает на съезде удивить списком "Голоса" в Раду, сам пойдет первым номером

18:13 07.06.2019
Колесников уверен в успехе объединенной оппозиции, среди приоритетов назвал восстановление в Украине мира и экономики

Колесников уверен в успехе объединенной оппозиции, среди приоритетов назвал восстановление в Украине мира и экономики

18:08 07.06.2019
Экс-глава Высшего хозсуда Украины времен Януковича вернул себе статус судьи

Экс-глава Высшего хозсуда Украины времен Януковича вернул себе статус судьи

18:08 07.06.2019
Турчинов готов опровергнуть "бред и провокации" команды Януковича

Турчинов готов опровергнуть "бред и провокации" команды Януковича

17:58 07.06.2019
Представители ЦБ Беларуси приняли участие в заседании комитета НБУ по монетарной политике

Представители ЦБ Беларуси приняли участие в заседании комитета НБУ по монетарной политике

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Вакарчук хорошо относится к люстрации приближенных к Януковичу чиновников, но считает неправильным отказываться от всех профессионалов, работавших во власти

Прекращение огня и замораживание ситуации на Донбассе может быть промежуточным этапом в урегулировании

Кандидаты "Голоса" будут представлены в большинстве мажоритарных округов

Вакарчук обещает на съезде удивить списком "Голоса" в Раду, сам пойдет первым номером

Партия "Голос" готова работать в коалиции новой Рады, но с теми, кто разделяет ее принципы

ПОСЛЕДНЕЕ

Вакарчук хорошо относится к люстрации приближенных к Януковичу чиновников, но считает неправильным отказываться от всех профессионалов, работавших во власти

В США считают, что напряженность в отношениях с Ираном идет на спад

Пошлины США против Мексики вступят в силу, несмотря на прогресс в переговорах, заявили в Белом доме

Партия "Голос" готова работать в коалиции новой Рады, но с теми, кто разделяет ее принципы

Путин надеется когда-нибудь познакомиться с новым президентом Украины, но пока не знает, какой из Зеленского получится политик

Путин объяснил, что не поздравил Зеленского со вступлением в должность из-за его "антироссийской" риторики

Путин заявил, что не отказывался от контактов с Зеленским

Генпрокуратура возбудила три дела после призывов запретить ответный огонь на Донбассе и восстановить торговые отношения с ОРДЛО

Фунт может упасть на 2% в случае прихода к власти Бориса Джонсона

Порошенко призывает разведку проинформировать Зеленского о полном контроле РФ над оккупированным Донбассом

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА