ЦИК зарегистрировала кандидатами в нардепы от партии "Единый центр" троих братьев Балог

Центральная избирательная комиссия Украины в пятницу зарегистрировала еще 21 кандидата в народные депутаты в одномандатных избирательных округах, из них в порядке самовыдвижения - 16, выдвинутых политической партией – пять.

Как сообщил отдел взаимодействия со СМИ секретариата Центризбиркома, в ЦИК поступили заявления партии "Единый центр" о регистрации кандидатов в нардепы, выдвинутых 30 мая на съезде этой политсилы, в одномандатных избирательных округах. Комиссия зарегистрировала пятерых кандидатов: Фединца - в округе №68, Виктора Балогу – в округе №69, Ивана Балогу – в округе №70, Йовдия – в округе №72, Павла Балогу – в округе №73.

Кроме того, ЦИК зарегистрировала 16 кандидатов в народные депутаты Украины, которые баллотируются в одномандатных избирательных округах в порядке самовыдвижения: Куличенко - в округе №28, Ивахна – в округе №31, Кузнецова - в округе №38, Романского - в округе №63, Гайдамаку - в округе №91, Ференца - в округе №92, Керусенко – в округе №93, Горельцева - в ОВО № 96, Мищенко С. - в ОВО № 98, Жолобовича Н.В. - в ОВО № 121, Муляренко А.В. - в ОВО округе №152, Винника - в округе №184, Дехтярева - в округе №217, Убирию - в округе №222, Гладчука и Рафальского - в округе №223.

По состоянию на 7 июня в одномандатных избирательных округах зарегистрировано 64 кандидатов в народные депутаты Украины, в том числе баллотирующихся в порядке самовыдвижения - 59, выдвинутых политической партией - 5.