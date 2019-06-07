Политика

17:10 07.06.2019

Генпрокуратура возбудила три дела после призывов запретить ответный огонь на Донбассе и восстановить торговые отношения с ОРДЛО

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Генпрокуратура возбудила три дела после призывов запретить ответный огонь на Донбассе и восстановить торговые отношения с ОРДЛО

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что зарегистрировал в реестре досудебных расследований три уголовных производства - о подготовке к финансированию терроризма, о подготовке к препятствованию деятельности Вооруженных сил Украины в особый период и по факту государственной измены - после призывов запретить ответный огонь на Донбассе и восстановить торговые отношения с террористическими организациями.

"Сегодня я лично зарегистрировал в реестре досудебных расследований резонансное дело: по факту о подготовке к финансированию терроризма, то есть действий, совершенных с целью финансового или материального обеспечения террористической группы, совершенные по предварительному сговору группой лиц – это для тех, кто считает, что можно восстановить торговые отношения с террористическими организациями, которые захватили украинское имущество, государственное или частное, собирают якобы налоги, а мы будем с ними торговать, беря на себя ответственность за четыре миллиарда долгов ОРДЛО по электроэнергии и воде", - сказал Луценко в своем видеозаявлении, обнародованном в пятницу.

"Еще одно дело – по факту подготовки к препятствованию законной деятельности Вооруженных сил Украины и других военных формирований в особый период проведения антитеррористической операции. И еще одно дело: по факту государственной измены, то есть действия, умышленно совершенного гражданином Украины во вред суверенитету, территориальной целостности, неприкосновенности, обороноспособности, государственной, экономической и информационной безопасности Украины, предоставление иностранному государству, иностранной организации или их представителям помощи в проведении подрывной деятельности против Украины. Это фактовые дела", - добавил генпрокурор.

Он отметил, что у него вызывают негодование "предложения представителей Украины в Минской контактной группе запретить огонь в сторону противника". Луценко также напомнил, что за время проведения антитеррористической операции на востоке страны 14 тыс 377 убитых и раненых военнослужащих Вооруженных сил Украины, из них 320 – только за текущий год.

Генпрокурор также заявил, что "с удивлением узнал, что, оказывается, россияне потеряли какой-то контроль над террористическими группировками в Луганской и Донецкой областях". "Это не так. Достаточно взять один из этих правительственных белых телефонов, позвонить руководителю Главного управления разведки Министерства обороны и узнать, что на должностях от командира взвода, роты, батальона и выше находятся исключительно офицеры Вооруженных сил Российской Федерации. Наше ГРУ знает их поименно", - сказал он.

По словам Луценко, открывая эти производства он "поступил так, как должен поступить генеральный прокурор и гражданин". "Хочу прямо сказать всем реваншистам и всем капитулянтам: все, кто попробуют играться с украинским законом, получат достойный ответ", - резюмировал он.

Как сообщалось, 5 июня прошло заседание ТКГ в Минске. Кучма сообщил, что ТКГ обсуждала проблемы безопасности. Одной из договоренностей стало указание не только момента начала "режима тишины", но и механизма его внедрения. "Сегодня мы перед всем миром должны показать, что хотим этого "режима тишины". Должно быть записано, чтобы не стрелять в ответ, также необходим запрет на обстрел гражданских объектов – школ, детских садов. До 19 июня группа должна разработать предложения. Мы должны 19-го их утвердить", – приводятся слова Кучмы на сайте президента Украины.

Спецпредставитель ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Мартин Сайдик рассказал журналистам о предложении представителя Украины Леонида Кучмы снять экономическую блокаду с оккупированных территорий Донбасса. По его словам, это "будет на рассмотрении в экономической подгруппе в следующий раз".

Позже Сайдик уточнил, что вопрос о снятии экономической блокады с неподконтрольных Украине территорий Донецкой и Луганской областей на заседании ТКГ 5 июня в Минске был поднят представителями ОРДЛО и поддержан в общей форме РФ. По его словам, Кучма в своих высказываниях говорил обо всем комплексе взаимных шагов, связанных с данным вопросом. Сайдик пояснил, что причиной произошедшего недопонимания является то, что когда представители ОБСЕ в ТКГ употребляют термин "блокада", то он в их понимании воспринимается как "этот широкий комплекс вышеупомянутых мер, предпринятых всеми сторонами конфликта".

Сам Кучма, в свою очередь, подчеркнул, что никакой экономической блокады Донбасса нет, а решением СНБО Украины введено временное ограничение на перемещение товаров. Он также заявил, что решение по отмене временного запрета, восстановления транспортных контактов нужно принимать на уровне СНБО, на котором также необходимо рассмотреть вопрос аудита украинских предприятий на оккупированных территориях, которые были "национализированы" властями ОРДЛО, а для аудита привлечь, в том числе, международных партнеров.

Кучма также заявил, что украинская сторона не должна отвечать на провокационные обстрелы в случае, если они осуществляются со стороны гражданских объектов, однако ответный огонь нужно всегда давать, когда идут боевые действия на соответствующей территории, где нет населенных пунктов.

 

Теги: #луценко #украина #донбасс #ордло #генпрокуратура
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