Политика

16:57 07.06.2019

Порошенко призывает разведку проинформировать Зеленского о полном контроле РФ над оккупированным Донбассом

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Порошенко призывает разведку проинформировать Зеленского о полном контроле РФ над оккупированным Донбассом

 Пятый президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко призывает разведку проинформировать руководство государства о тотальном контроле Российской Федерации над оккупированной территорией Донбасса.

"Я призываю разведку проинформировать руководство государства о том, что на каждой должности (на Донбассе – ИФ), начиная от командира взвода, находятся кадровые офицеры Вооруженных сил Российской Федерации. Россия полностью контролирует всё, что происходит на Донбассе: там ходит рубль, находятся российские военные, раздают российские паспорта", - написал Порошенко в Фейсбуке в пятницу.

Он напомнил, что президент Украины Владимир Зеленский выступил с опасным заявлением, что якобы Россия перестала контролировать вооруженные силы, расположенные на оккупированной территории.

"Это абсолютно не соответствует действительности! Звучит, как приглашение России на Донбасс, чтобы легитимизировать оккупацию", - отметил Порошенко.

Он подчеркнул, что ответственность за смерть двух украинских героев и ранения нескольких военных с начала суток в пятницу на Донбассе несет РФ, поскольку приказ вести огонь отдавали российские командиры.

Теги: #зеленский #россия #украина #оос #донбасс #порошенко #ордло
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