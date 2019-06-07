Политика

16:55 07.06.2019

Партия Порошенко "Европейская солидарность" соберется на съезд в воскресенье

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Партия Порошенко "Европейская солидарность" соберется на съезд в воскресенье

Партия "Европейская солидарность" (ранее – "Блок Петра Порошенко "Солидарность") проведет съезд в воскресенье, 9 июня в своем офисе.

Как сообщила в пятницу пресс-служба политической силы, начало регистрации СМИ – в 9.30, а съезд начинает работу в 10.30 (Киев, ул.Лаврская, 16, открытый офис партии "Европейская солидарность").

Ранее источник в партии сообщил агентству "Интерфакс-Украина", что 9 июня "Европейская солидарность" проведет второй этап съезда, на котором определится с предвыборным списком кандидатов в народные депутаты.

Теги: #верховная_рада #украина #съезд #выборы #европейская_солидарность #порошенко
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