Радикальная партия Ляшко 10 июня проведет съезд для выдвижения кандидатов в нардепы на выборах в Раду

Радикальная партия Олега Ляшко в понедельник, 10 июня, проведет съезд по выдвижению кандидатов в народные депутаты на выборах в Верховную Раду.

Ляшко на своей странице в Фейсбуке пригласил журналистов на съезд партии, указав, что он пройдет в 10.00 10 июня возле памятника Тарасу Шевченко в Киеве (ул.Владимирская, 60).

Как сообщалось, в тот же день возле памятника Шевченко (напротив главного корпуса Киевского национального университета им. Т. Шевченко) в 14.00 партия "Гражданская позиция" Анатолия Гриценко проведет съезд, на котором будет представлена команда для участия в досрочных выборах в Верховную Раду.