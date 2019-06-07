Кучма и посол Японии в Украине Кураи обсудили ситуацию на Донбассе и работу ТКГ

Представитель Украины в Трехсторонней контактной группе (ТКГ), второй президент Украины Леонид Кучма обсудил с послом Японии в Украине Такаши Кураи ситуацию на Донбассе и работу ТКГ, сообщила пресс-секретарь Кучмы Дарка Олифер.

"Посол проявил глубокую и всестороннюю осведомленность относительно текущей ситуации в Донецкой и Луганской областях. Он заверил в дальнейшей поддержке Японией Украины, в том числе, и политически", - написала Олифер на своей странице в Фейсбук в пятницу.

По ее словам, встреча состоялась по инициативе японской стороны.

Она рассказала, что стороны обсудили двустороннее сотрудничество между Украиной и Японией, а Кучма выразил надежду на активизацию отношений между странами.