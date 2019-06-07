Политика

14:56 07.06.2019

Кучма и посол Японии в Украине Кураи обсудили ситуацию на Донбассе и работу ТКГ

1 мин читать
Кучма и посол Японии в Украине Кураи обсудили ситуацию на Донбассе и работу ТКГ

Представитель Украины в Трехсторонней контактной группе (ТКГ), второй президент Украины Леонид Кучма обсудил с послом Японии в Украине Такаши Кураи ситуацию на Донбассе и работу ТКГ, сообщила пресс-секретарь Кучмы Дарка Олифер.

"Посол проявил глубокую и всестороннюю осведомленность относительно текущей ситуации в Донецкой и Луганской областях. Он заверил в дальнейшей поддержке Японией Украины, в том числе, и политически", - написала Олифер на своей странице в Фейсбук в пятницу.

По ее словам, встреча состоялась по инициативе японской стороны.

Она рассказала, что стороны обсудили двустороннее сотрудничество между Украиной и Японией, а Кучма выразил надежду на активизацию отношений между странами.

Теги: #япония #ткг #украина #донбасс #кучма
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

15:52 07.06.2019
У "Украинской стратеги Гройсмана" не будет мажоритарщиков на выборах в Раду

У "Украинской стратеги Гройсмана" не будет мажоритарщиков на выборах в Раду

15:38 07.06.2019
"Нафтогаз" готов к переговорам с "Газпромом" исключительно в 3-стороннем формате

"Нафтогаз" готов к переговорам с "Газпромом" исключительно в 3-стороннем формате

15:34 07.06.2019
Германия выделяет EUR 5млн на гумпомощь для жителей Донбасса Союз рабочих самаритян

Германия выделяет EUR 5млн на гумпомощь для жителей Донбасса Союз рабочих самаритян

15:30 07.06.2019
"Украинская стратегия" приняла решение участвовать в выборах в Раду, утвердила список кандидатов и программу

"Украинская стратегия" приняла решение участвовать в выборах в Раду, утвердила список кандидатов и программу

15:30 07.06.2019
В кинотеатре "Киев" проводят инвентаризацию, задержаны 10 человек

В кинотеатре "Киев" проводят инвентаризацию, задержаны 10 человек

15:19 07.06.2019
Исполнительный директор "Нафтогаза" считает скидки "Газпрома" химерными, призывает выполнять текущий контракт и решения судов

Исполнительный директор "Нафтогаза" считает скидки "Газпрома" химерными, призывает выполнять текущий контракт и решения судов

15:00 07.06.2019
Верховный Суд начал рассмотрение дел по squeeze-out

Верховный Суд начал рассмотрение дел по squeeze-out

14:56 07.06.2019
В Украине в субботу удержится жаркая погода с кратковременными грозовыми дождями

В Украине в субботу удержится жаркая погода с кратковременными грозовыми дождями

14:44 07.06.2019
Военная приемка МОУ продолжает блокировать производство новой бронетехники для ВСУ из бронестали ЕС стандарта НАТО

Военная приемка МОУ продолжает блокировать производство новой бронетехники для ВСУ из бронестали ЕС стандарта НАТО

14:38 07.06.2019
Международные резервы Украины в мае уменьшились на 5,5% - НБУ

Международные резервы Украины в мае уменьшились на 5,5% - НБУ

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Партии "Оппозиционный блок", "Мира и развития", "Видродження", "Наши "и "Доверяй делам" объединились для участия в выборах в Раду

Пятерку списка партии "Украинская стратегия" для участия выборах в Раду возглавили Гройсман, Гриневич, Саенко, Джаппарова и Нищук

Билецкий: шесть погибших, два десятка раненых бойцов за три дня - цена "веселых, мирных" решений президента и запретов стрелять во врага

Факт отсутствия в коалиции Верховной Раде был общеизвестным и его даже не нужно доказывать

На артиллерийские обстрелы боевиков ВСУ будут отвечать со всей мощью

ПОСЛЕДНЕЕ

Партии "Оппозиционный блок", "Мира и развития", "Видродження", "Наши "и "Доверяй делам" объединились для участия в выборах в Раду

Пятерку списка партии "Украинская стратегия" для участия выборах в Раду возглавили Гройсман, Гриневич, Саенко, Джаппарова и Нищук

Германские "Зеленые" впервые обошли по популярности правящий блок ХДС/ХСС

Снижение налогов, рост зарплаты и переход к трехуровневой системе пенсионного обеспечения – программа "Украинской стратегии" Гройсмана

Лейбористы сделают все возможное для избежания Brexit без соглашения

Решение КС может стать фатальным для эффективной борьбы НАБУ с коррупционными схемами на госпредприятиях

Кива ушел из Соцпартии в "Оппозиционную платформу – За жизнь!"

Билецкий: шесть погибших, два десятка раненых бойцов за три дня - цена "веселых, мирных" решений президента и запретов стрелять во врага

Эфиопский премьер прибыл в Судан для посредничества в переговорах между военными и оппозицией

Нардеп Залищук заявила о намерении баллотироваться в Раду по мажоритарному округу как самовыдвиженец

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА