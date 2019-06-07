Политика

14:30 07.06.2019

Партии "Оппозиционный блок", "Мира и развития", "Видродження", "Наши "и "Доверяй делам" объединились для участия в выборах в Раду

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Партии "Оппозиционный блок", "Мира и развития", "Видродження", "Наши "и "Доверяй делам" объединились для участия в выборах в Раду

Политические партии "Оппозиционный блок", "Партия мира и развития", "Наши", "Видродження" и "Доверяй делам" договорились об объединении с целью совместного участия во внеочередных выборах в Верховную Раду, сообщил заместитель главы парламентской фракции "Оппоблока" Александр Вилкул.

"Мы объединились! Партии "Оппозиционный блок", "Партия мира и развития", "Наши", "Видродження" и "Доверяй делам". Мы идем на выборы вместе, чтобы восстановить мир, экономику и вернуть людям достаток. Мы проведем реальную децентрализацию и отменим антинародные "реформы". Реализовать это можем только мы", - написал Вилкул на своей странице в соцсети Фейсбук в пятницу днем.

Теги: #верховная_рада #вилкул #оппоблок #видродження #наши #украина #доверяй_делам
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