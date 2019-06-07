Снижение налогов, рост зарплаты и переход к трехуровневой системе пенсионного обеспечения – программа "Украинской стратегии" Гройсмана

Программа политпартии "Украинская стратегия Гройсмана" предусматривает уменьшение ставок налогов и расширение базы налогообложения, рост минимальной и средней зарплаты и переход к трехуровневой системе пенсионного обеспечения.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", данная программа будет представлена на съезде партии в пятницу в Киеве.

В сфере макрофинансовий стабильности программа предусматривает: стратегию управления государственным долгом – уменьшение долговой нагрузки на бюджет страны; низкий уровень инфляции; поддержку стабильности валютного курса; прогнозируемость и последовательность финансовой и регуляторной политики, плодотворное сотрудничество с международными инвесторами, конструктивный диалог с инвестиционным миром.

Также программа предусматривает доступные кредиты для предпринимателей, прозрачную и эффективную таможню, свободное движение капиталов и упрощения валютного регулирования, создание Службы финансовых расследований и передачу фермерам в собственность земель, которые ранее были в постоянном пользовании.

Кроме того, программа определяет необходимость завершения судебной реформы, внедрения действенных механизмов досудебного разрешения споров – института посредников, реализации проектов современного электронного правосудия, старта работы антикоррупционного суда.

Программа также содержит положения по боеспособности украинской армии, защите информационно-культурного суверенитета Украины, защите независимости и территориальной целостности, полной энергетической независимости, инфраструктурной интеграции с западными партнерами и получении ускоренного плана членства в НАТО.

Среди прочего в программе предусмотрены меры, направленные на: стимулирования промышленного и технологического развития, эффективную антимонопольную политику, поддержку честного предпринимательства, завершения реформы децентрализации, прозрачный и открытый рынок государственных закупок и эффективную работу антикоррупционных структур и полиции.

Также в программе затронуты и другие сферы жизнедеятельности страны: медицина, образование и соцобеспечение.