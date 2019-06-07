Решение КС может стать фатальным для эффективной борьбы НАБУ с коррупционными схемами на госпредприятиях

Решение Конституционного суда Украины, который лишил Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) права через суд аннулировать незаконные сделки, лишает Бюро эффективного инструмента борьбы с коррупционными схемами, заявил директор НАБУ Артем Сытник.

"Позавчерашнее решение Конституционного суда может быть фатальным для эффективной работы антикоррупционных органов, потому что мы теряем инструменты, которые дают возможность быстро реагировать для устранения коррупционных схем и ликвидировать последствия от совершения коррупционных преступлений", - сказал Сытник в видеокомментарии на YouTube-канале НАБУ в пятницу.

Он отметил, что после принятого решения Конституционного суда НАБУ теряет эффективный инструмент.

По словам Сытника, мотивация решения Конституционного суда не выдерживает никакой критики.

Как сообщает пресс-служба НАБУ, право Нацбюро подавать иски о признании сделок недействительными предусмотрено в профильном законе. Оно стало эффективным инструментом прекращения действия коррупционных на государственных предприятиях. За четыре года суды удовлетворили 35 исков НАБУ, аннулировав 97 сделок. Соответствующие решения вступили в силу, что создало почву для возвращения государству более 6 млрд грн.

Во всех этих случаях НАБУ в суде доказало, что эти договоры, заключенные госкомпаниями, привели к нанесению им ущерба или недополучению доходов.

"Благодаря решению КС львиная доля этих кабальных соглашений может быть снова восстановлена в судебном порядке", - предупреждает Бюро.

Кроме того, решения судов о незаконности сделок и их аннулирование, по словам НАБУ, являются элементами доказательной базы в уголовных производствах о коррупции на государственных предприятиях, которую расследуют детективы Нацбюро.

"Из-за решения КС эти доказательства могут быть признаны недопустимыми в уголовном процессе", - предупреждает Национальное антикоррупционное бюро.

Как сообщалось, Конституционный суд Украины 5 июня удовлетворил жалобу Запорожского завода ферросплавов (ЗЗФ) и признал неконституционным право Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) требовать в суде признания соглашений недействительными. НАБУ утратило право обжаловать в суде сделки с 5 июня 2019 года.

ЗЗФ жаловалось в КС, что НАБУ инициировало отмену сделок еще до вынесения судом приговора обвиняемому. Согласно материалам дела, хозсуд в июне 2017 года отказал НАБУ, однако апелляционный, а затем и Верховный суд в апреле 2018 года по иску бюро признали сделку недействительной. Речь идет о сделке на 172,48 млн грн между ЗЗФ и подконтрольным государству "Запорижжяоблэнерго", деятельность руководства которого расследует НАБУ (т.н. дело "Энергомережи"). По данным Центра противодействия коррупции на апрель текущего года, за 4 года работы НАБУ добилось признания недействительными 92 сделок на сумму 7 млрд грн.

Бизнес ЗЗФ, Стахановского ЗФ, Орджоникидзевского и Марганецкого горно-обогатительных комбинатов до национализации организовывал ПриватБанк Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова.