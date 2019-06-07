Политика

11:45 07.06.2019

Нардеп Залищук заявила о намерении баллотироваться в Раду по мажоритарному округу как самовыдвиженец

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Нардеп Залищук заявила о намерении баллотироваться в Раду по мажоритарному округу как самовыдвиженец

Народный депутат Светлана Залищук, которая ранее вышла из фракции "Блок Петра Порошенко", заявила о намерении участвовать во внеочередных выборах в Верховную Раду по мажоритарному округу как самовыдвиженец.

"Друзья, я решилась и пойду на парламентские выборы по мажоритарному округу. Самовыдвиженкой. Осознаю, что это будет очень непростая борьба. Возможно, самая сложная за весь мой профессиональный путь – психологически, физически, ресурсно. Но также осознаю, что этот опыт мне очень необходим", – написала она на своей странице в соцсети Фейсбук в пятницу.

По ее словам, ее выдвижение – это сознательный переход "в лигу зрелой политики".

"Нужно сложить почетные доспехи траблмейкеров и надеть ответственность за страну, которая заставляет совсем иначе выстраивать политическую систему координат. Это позволит нам, когда завтра те из немногих демократических лидеров (имеющих поддержку) решат не продолжать политику по каким-то причинам, не думать о трудоустройстве кем-то, а быть готовыми и способными стать у руля", - написала Залищук.

Она проинформировала, что в ближайшее время подаст в Центральную избирательную комиссию документы, необходимые для регистрации кандидатом в народные депутаты. Детали пообещала позже.

Залищук также выразила желание, чтобы в новом составе Верховной Рады и в исполнительной власти были и некоторые нынешние парламентарии, "которые не прогнулись, показали свою эффективность, сделали немало важных дел для Украины".

"Попутно обращаюсь к демократическим партиям, которые уже объявили о походе на выборы – "Голосу", "Гражданской позиции", "Самопомочи", "Силе людей" - определяться с едиными демократическими кандидатами в мажоритарных округах и избежать конкуренции там, где она поможет прохода негодяям", – добавила нардеп.

Теги: #верховная_рада #залищук #украина #выборы
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