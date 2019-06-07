Политика

11:22 07.06.2019

Съезд "Слуги народа" перенесли на воскресенье

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Съезд "Слуги народа" перенесли на воскресенье

Съезд политической партии "Слуг народа", запланированный на ближайшую субботу, переносится на воскресенье, 9 июня, сообщает пресс-служба политсилы.

"Нам нужен еще один дополнительный день, чтобы завершить рассмотрение анкеты тех, кто выразил желание баллотироваться от партии в мажоритарных округах. Через сайт "Слуги народа" мы получили более 3,5 тыс. заявок. Сроки сжатые, но мы хотим успеть тщательно проработать все анкеты, чтобы выбрать наиболее достойных кандидатов", - сообщает пресс-служба партии в пятницу.

Место и график проведения мероприятия не меняются.

Теги: #украина #съезд #слуга_народа
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