Политика

09:48 07.06.2019

Президент не заинтересован в затягивании рассмотрения Конституционным судом указа о роспуске Рады

1 мин читать
Президент не заинтересован в затягивании рассмотрения Конституционным судом указа о роспуске Рады

Президент Украины Владимир Зеленский не заинтересован в затягивании рассмотрения в Конституционном суде указа президента о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады и назначении внеочередных выборов на 21 июля, подчеркивает представитель президента в КС Федор Вениславский.

"Президент не заинтересован в затягивании этого спора, потому что избирательный процесс уже идет. Конечно, мы хотели бы, чтобы решение было принято максимально быстро. Мы не настроены затягивать рассмотрение дела. Поэтому 11 июня, когда начнется слушание, увидим динамику уже в процессе, какие будут заявлены возможные дополнительные ходатайства. И дальше будем уже ориентироваться", - сказал он в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Вениславский считает, что рассмотрение указа Зеленского о роспуске парламента в КС произойдет достаточно быстро, в течение нескольких заседаний.

Как сообщалось, 5 июня Конституционный суд Украины определил, что конституционное представление 62 народных депутатов о соответствии Конституции указа президента о досрочном прекращении полномочий Рады и назначении внеочередных выборов будет рассматриваться в форме устного слушания.

Большая палата Конституционного суда Украины признала конституционное производство этого дела неотложным.

Открытая часть пленарного заседания Палаты КС Украины по рассмотрению дела по конституционному представлению нардепов состоится 11 июня в 10:00.

Теги: #верховная_рада #зеленский #украина #выборы #кс
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

09:44 07.06.2019
Число погибших в результате затопления прогулочного судна в Будапеште выросло до 19 человек

Число погибших в результате затопления прогулочного судна в Будапеште выросло до 19 человек

09:43 07.06.2019
Вследствие ночного артобстрела боевиков на Донетчине погибли и ранены бойцы "Азова"

Вследствие ночного артобстрела боевиков на Донетчине погибли и ранены бойцы "Азова"

09:36 07.06.2019
ЕС готовит продолжение проекта своей транспортной инфраструктуры на страны Восточного партнерства

ЕС готовит продолжение проекта своей транспортной инфраструктуры на страны Восточного партнерства

09:30 07.06.2019
Факт отсутствия в коалиции Верховной Раде был общеизвестным и его даже не нужно доказывать

Факт отсутствия в коалиции Верховной Раде был общеизвестным и его даже не нужно доказывать

09:28 07.06.2019
На артиллерийские обстрелы боевиков ВСУ будут отвечать со всей мощью

На артиллерийские обстрелы боевиков ВСУ будут отвечать со всей мощью

09:24 07.06.2019
Все 10 детей семьи Сусляк вернулись в Украину из Грузии

Все 10 детей семьи Сусляк вернулись в Украину из Грузии

09:22 07.06.2019
Представитель Зеленского в КС исключает возможность признания неконституционным указа о роспуске Рады и внеочередных выборах

Представитель Зеленского в КС исключает возможность признания неконституционным указа о роспуске Рады и внеочередных выборах

09:20 07.06.2019
Четверо бойцов ВСУ погибли, еще восемь пострадали с начала суток четверга на Донбассе

Четверо бойцов ВСУ погибли, еще восемь пострадали с начала суток четверга на Донбассе

08:15 07.06.2019
Гуманитарная помощь от Швейцарии доставлена на Донбасс - МинВОТ

Гуманитарная помощь от Швейцарии доставлена на Донбасс - МинВОТ

08:04 07.06.2019
В Украине из-за непогоды обесточены 68 населенных пунктов – ГСЧС

В Украине из-за непогоды обесточены 68 населенных пунктов – ГСЧС

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Факт отсутствия в коалиции Верховной Раде был общеизвестным и его даже не нужно доказывать

На артиллерийские обстрелы боевиков ВСУ будут отвечать со всей мощью

Представитель Зеленского в КС исключает возможность признания неконституционным указа о роспуске Рады и внеочередных выборах

Зеленский ответил на петицию за его отставку

Сайдик: вопрос о снятии блокады неподконтрольных территорий был поднят представителями ОРДЛО и поддержан в общей форме РФ

ПОСЛЕДНЕЕ

Схожесть речей Зеленского и Порошенко говорит о том, что при смене руководства не меняется позиция Украины – пресс-секретарь президента

Зеленский подпишет закон о ВСК, если он соответствует предлагаемым презентам подходам – замглавы АП

Зеленский ответил на петицию за его отставку

Сайдик: вопрос о снятии блокады неподконтрольных территорий был поднят представителями ОРДЛО и поддержан в общей форме РФ

Невключение в повестку дня Рады президентского законопроекта о незаконном обогащении - это месть не только Зеленскому, но и украинцам - Рябошапка

Кучма: не нужно отвечать на провокационные обстрелы, если они осуществляются со стороны гражданских объектов

Если Россия хочет начать говорить с Зеленским "с чистого листа" и для этого ждет от него предложений, то должна озвучить свои – Кучма

"Оппозиционная платформа – За жизнь" видит Бойко на посту премьера – Левочкин

"Дорожная карта" Украины по Минским переговорам пока не будет публичной, ее согласуют с партнерами по нормандскому формату – пресс-секретарь президента

Кучма: нет никакой экономической блокады Донбасса, есть вопрос временного запрета перемещения грузов

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА