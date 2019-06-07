Президент не заинтересован в затягивании рассмотрения Конституционным судом указа о роспуске Рады

Президент Украины Владимир Зеленский не заинтересован в затягивании рассмотрения в Конституционном суде указа президента о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады и назначении внеочередных выборов на 21 июля, подчеркивает представитель президента в КС Федор Вениславский.

"Президент не заинтересован в затягивании этого спора, потому что избирательный процесс уже идет. Конечно, мы хотели бы, чтобы решение было принято максимально быстро. Мы не настроены затягивать рассмотрение дела. Поэтому 11 июня, когда начнется слушание, увидим динамику уже в процессе, какие будут заявлены возможные дополнительные ходатайства. И дальше будем уже ориентироваться", - сказал он в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Вениславский считает, что рассмотрение указа Зеленского о роспуске парламента в КС произойдет достаточно быстро, в течение нескольких заседаний.

Как сообщалось, 5 июня Конституционный суд Украины определил, что конституционное представление 62 народных депутатов о соответствии Конституции указа президента о досрочном прекращении полномочий Рады и назначении внеочередных выборов будет рассматриваться в форме устного слушания.

Большая палата Конституционного суда Украины признала конституционное производство этого дела неотложным.

Открытая часть пленарного заседания Палаты КС Украины по рассмотрению дела по конституционному представлению нардепов состоится 11 июня в 10:00.