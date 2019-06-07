Политика

09:30 07.06.2019

Факт отсутствия в коалиции Верховной Раде был общеизвестным и его даже не нужно доказывать

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Факт отсутствия в коалиции Верховной Раде был общеизвестным и его даже не нужно доказывать

Факт отсутствия коалиции "Европейская Украина" в Верховной Раде был общеизвестным после выхода из ее состава ряда парламентских фракций и он даже не нуждается в доказывании, отмечает представитель президента Украины Владимира Зеленского в Конституционном суде Федор Вениславский.

"Президент своим указом о досрочном прекращении полномочий парламента констатировал общеизвестный факт отсутствия коалиции. С момента, когда из коалиции "Европейская Украина" вышли сначала фракция Радикальной партии Украины, потом "Батькивщины", потом "Самопомичи", суммарный количественный состав народных депутатов, которые остались в "Блоке Петра Порошенко" и "Народном фронте", не превышал минимально необходимое количество, которое позволяет говорить о существовании коалиции", - сказал он агентству "Интерфакс-Украина".

Вениславский указал, что если суммировать количественный состав фракций БПП и "Народного фронта", то никак не получается 226 депутатов. Он подтвердил, что 5 июня глава администрации президента Андрей Богдан обратился к председателю Верховной Рады Андрею Парубию, чтобы получить официальное подтверждение количества народных депутатов во фракциях БПП и "Народного фронта", которое указано на сайте парламента.

"Мы это знаем, но хотим получить для суда официальное документальное подтверждение, заверенное надлежащим образом руководством Верховной Рады, о том, что действительно в составе БПП есть всего-навсего 129 народных депутатов, а в составе "Народного фронта" – 80", - пояснил он.

Говоря об аргументах, что членами коалиции могут быть и внефракционные депутаты, Вениславский напомнил, что в статье 83 Конституции Украины сказано, что в Верховной Раде по результатам выборов и на основе согласования политических позиций формируется коалиция депутатских фракций.

"То есть субъектами формирования коалиции являются фракции, а не отдельные депутаты. Есть решение Конституционного суда от 2010 года о том, что членами коалиции могут быть отдельные народные депутаты, но то решение КС было вынесено в других правовых реалиях, действовало другое правовое регулирование, в том числе закон о регламенте Верховной Рады. На сегодняшний день этого регулирования нет, и мы исходим из того, что коалиция отсутствует в связи с тем, что ее количественный состав меньше, чем минимально определенный Конституцией", - подчеркнул он.

Теги: #верховная_рада #зеленский #украина #кс
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