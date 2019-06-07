Политика

09:28 07.06.2019

На артиллерийские обстрелы боевиков ВСУ будут отвечать со всей мощью

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На артиллерийские обстрелы боевиков ВСУ будут отвечать со всей мощью

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что артиллерийские обстрелы боевиков вблизи Новолуганское в Донецкой области и других населенных пунктов в ночь на 7 июня, в результате которых двое украинских военных погибли, а восемь получили ранения, свидетельствуют о потере Россией контроля над наемниками, сообщает пресс-служба главы Украинского государства.

"Вопиющее нарушение Минских соглашений - применение артиллерии - свидетельствует, по меньшей мере, о частичной потере управления и контроля над наемниками. Мы надеемся, что российская сторона возобновит контроль над этими подразделениями", - приводит слова Зеленского пресс-служба президента в пятницу утром.

Он также выразил соболезнования семьям погибших и поблагодарил за мужество и стойкость украинских военнослужащих, которые подверглись атаке. Президент отметил, что на дипломатическом уровне Украина и в дальнейшем будет настаивать на прекращении огня и освобождении пленных.

"Обстрелы украинских военных - очевидная попытка в очередной раз сорвать процесс переговоров о прекращении огня. Кто бы ни отдал приказ - Вооруженные силы Украины будут отвечать жестко и в соответствии с ситуацией. А на дипломатическом уровне наша позиция о необходимости прекращения огня и освобождения пленных останется твердой и неизменной", - заявил Зеленский.

Теги: #всу #зеленский #россия #украина #оос #обстрелы
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