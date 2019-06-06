Схожесть речей Зеленского и Порошенко говорит о том, что при смене руководства не меняется позиция Украины – пресс-секретарь президента

Идентичность определенных фрагментов выступления президента Украины Владимира Зеленского на совместном брифинге с президентом Евросовета Дональдом Туском с выступлением пятого президента Украины Петра Порошенко на съезде партии "Европейская солидарность" говорит о неизменности позиции руководства страны, заявила пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель.

"Президент Зеленский вычитывал все речи, и если он не соглашался с месседжами, то он их менял. Если президент Зеленский согласился с этим сообщением, которое вчера сказал, то это означает только позитив для Украины: при смене руководства не меняется позиция Украины. Мы остаемся на европейском и евроатлантическом курсе и, конечно, мы признаем, что Россия является агрессором", - сказала Мендель на брифинге в четверг в Киеве.

Вместе с тем она отметила, что возможность инцидента с идентичными тезисами может говорить о том, что система институций государства не работает.

"Если администрация президента не может полагаться на МИД, то, как мы можем говорить о каком-либо сотрудничестве? Если система не работает, то ее необходимо восстанавливать с самого начала", - пояснила Мендель.

В свою очередь, министр иностранных дел Украины Павел Климкин пояснил, что упомянутые тезисы готовились ко Дню Европы (18 мая), а позже были частично использованы для подготовки визита президента Зеленского.

"На самом деле, МИД готовило набор ключевых тезисов по европейской интеграции Украины, которые были переданы в АП, в том числе для празднования дня Европы. Они были использованы частично, только некоторые из них. Некоторые из этих тезисов вложили для того, -поскольку они очень важны для наших международных партнеров, - чтобы они прозвучали во время первого визита (зарубежного визита Зеленского – ИФ)", - рассказал Климкин в интервью "Крым.Реалии".

Также он отметил, что не знает, почему эти тезисы использовал Порошенко во время съезда партии и предложил отнестись к этой ситуации с юмором.

"Не знаю, почему бывший президент Порошенко эти тезисы использовал во время своего съезда… Я бы отнесся к этому с юмором и иронией. Важно, что эти тезисы – правильные, но написаны они в МИД, они были тут подготовлены, мы даже знаем автора, который их писал. Но эмоции вокруг – это такие политические эмоции на политических гонках", – заявил Климкин.