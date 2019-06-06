Зеленский ответил на петицию за его отставку

Президент Украины Владимир Зеленский в своем ответе на электронную петицию за его отставку заявил, что в настоящее время законных оснований для досрочного прекращения им полномочий главы государства нет, и предложил подписантам петиции требовать от народных депутатов скорейшего голосования за его законопроект об особой процедуре импичмента президента.

"Уважаемые авторы и подписанты петиции о моей отставке! Согласно действующему законодательству, должен ответить на ваше обращение и требование. Каждый сознательный и ответственный гражданин знает, что Конституция Украины четко определяет условия, при которых президент страны должен покинуть свой пост. Их перечень указан в статье 108 Основного закона нашей с вами страны", - говорится в ответе Зеленского на электронную петицию № 22/053360-эп "За отставку президента Украины Владимира Зеленского", размещенную на Официальном интернет-представительстве главы Украинского государства.

Далее он перечислил случаи, в которых полномочия президента прекращаются досрочно: 1) отставки; 2) невозможности исполнять свои полномочия по состоянию здоровья; 3) смещения с поста в порядке импичмента; 4) смерти.

"По объективным и, надеюсь, понятным вам причинам покинуть свой пост в соответствии с пунктами 1, 2 и 4 я не могу. Во-первых, я не могу пренебречь волей 73% избирателей, принявших участие в голосовании во втором туре выборов президента Украины и поддержали мою кандидатуру. Во-вторых, я, конечно, устаю (особенно в старом офисе с привидениями коммунизма в шкафах), но в целом неплохо себя чувствую. И планирую и в дальнейшем поддерживать хорошую физическую форму", - написал Зеленский в своем ответе.

При этом он предложил подписантам петиции за его отставку требовать у народных депутатов Украины скорейшего голосования за проект закона "О специальной процедуре устранения президента Украины с поста (импичменте)", который был подан им в Верховную Раду 29 мая этого года.

"Поддержка народными избранниками этого законопроекта, которым я начинаю борьбу за снятие неприкосновенности со всех должностных лиц и процесс жесткого очищения власти от старых коррумпированных политиков, позволит вам добиваться моей отставки законно, а главное - реальным способом", - написал Зеленский.

Электронная петиция "За отставку президента Украины Владимира Зеленского" (№22/053360-еп) авторства Максима Безрука, зарегистрированная на сайте главы государства 22 мая, набрала 25тыс. необходимых для ее рассмотрения голосов уже 23 мая. До закрытия возможности подписать петицию она набрала 60тыс. 189 голосов.