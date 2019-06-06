Политика

18:18 06.06.2019

Зеленский ответил на петицию за его отставку

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Зеленский ответил на петицию за его отставку

 Президент Украины Владимир Зеленский в своем ответе на электронную петицию за его отставку заявил, что в настоящее время законных оснований для досрочного прекращения им полномочий главы государства нет, и предложил подписантам петиции требовать от народных депутатов скорейшего голосования за его законопроект об особой процедуре импичмента президента.

"Уважаемые авторы и подписанты петиции о моей отставке! Согласно действующему законодательству, должен ответить на ваше обращение и требование. Каждый сознательный и ответственный гражданин знает, что Конституция Украины четко определяет условия, при которых президент страны должен покинуть свой пост. Их перечень указан в статье 108 Основного закона нашей с вами страны", - говорится в ответе Зеленского на электронную петицию № 22/053360-эп "За отставку президента Украины Владимира Зеленского", размещенную на Официальном интернет-представительстве главы Украинского государства.

Далее он перечислил случаи, в которых полномочия президента прекращаются досрочно: 1) отставки; 2) невозможности исполнять свои полномочия по состоянию здоровья; 3) смещения с поста в порядке импичмента; 4) смерти.

"По объективным и, надеюсь, понятным вам причинам покинуть свой пост в соответствии с пунктами 1, 2 и 4 я не могу. Во-первых, я не могу пренебречь волей 73% избирателей, принявших участие в голосовании во втором туре выборов президента Украины и поддержали мою кандидатуру. Во-вторых, я, конечно, устаю (особенно в старом офисе с привидениями коммунизма в шкафах), но в целом неплохо себя чувствую. И планирую и в дальнейшем поддерживать хорошую физическую форму", - написал Зеленский в своем ответе.

При этом он предложил подписантам петиции за его отставку требовать у народных депутатов Украины скорейшего голосования за проект закона "О специальной процедуре устранения президента Украины с поста (импичменте)", который был подан им в Верховную Раду 29 мая этого года.

"Поддержка народными избранниками этого законопроекта, которым я начинаю борьбу за снятие неприкосновенности со всех должностных лиц и процесс жесткого очищения власти от старых коррумпированных политиков, позволит вам добиваться моей отставки законно, а главное - реальным способом", - написал Зеленский.

Электронная петиция "За отставку президента Украины Владимира Зеленского" (№22/053360-еп) авторства Максима Безрука, зарегистрированная на сайте главы государства 22 мая, набрала 25тыс. необходимых для ее рассмотрения голосов уже 23 мая. До закрытия возможности подписать петицию она набрала 60тыс. 189 голосов.

Теги: #петиция #зеленский #рада #импичмент
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