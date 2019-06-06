Политика

18:02 06.06.2019

Невключение в повестку дня Рады президентского законопроекта о незаконном обогащении - это месть не только Зеленскому, но и украинцам - Рябошапка

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Невключение в повестку дня Рады президентского законопроекта о незаконном обогащении - это месть не только Зеленскому, но и украинцам - Рябошапка

Заместитель главы администрации президента Украины Руслан Рябошапка назвал местью президенту Владимиру Зеленскому отказ парламентариев включить в повестку дня Верховной Рады президентский законопроект о наказании за незаконное обогащение.

"Это безответственно и это своего рода месть не только президенту Зеленскому, но в первую очередь украинцам, которые требуют справедливости, наказания для коррупционеров и также это пренебрежительный шаг по отношению к тем международным институциям, которые помогают Украине в борьбе с коррупцией", - сказал Рябошапка на брифинге в администрации президента в четверг в Киеве.

По его словам, данная законодательная инициатива разрабатывалась совместно с международными экспертами.

"Эта законодательная инициатива была единственной в парламенте, которая давала возможность наказать тех, кто незаконно зарабатывал в течение последних лет. И вот сегодня парламент не проголосовал даже за включение этого законопроекта в повестку дня", - добавил Рябошапка.

Ранее в этот день народные депутаты отказались включить в повестку дня Рады законопроект Зеленского №10358 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты о конфискации незаконных активов чиновников и наказания за получение таких активов".

В президентском законопроекте, внесенном в парламент 3 июня, предлагается ввести уголовную ответственность в виде лишения свободы от пяти до 10 лет за незаконное обогащение и внести изменения в процедуру конфискации необоснованных активов чиновников.

Теги: #незаконное_обогащение #законопроект #рада #рябошапка
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