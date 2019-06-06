Политика

17:32 06.06.2019

Если Россия хочет начать говорить с Зеленским "с чистого листа" и для этого ждет от него предложений, то должна озвучить свои – Кучма

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Если Россия хочет начать говорить с Зеленским "с чистого листа" и для этого ждет от него предложений, то должна озвучить свои – Кучма

Представитель Украины в Трехсторонней контактной группе (ТКГ), второй президент Украины Леонид Кучма подчеркивает, что предложение представителей руководства России к президенту Украины Владимиру Зеленскому начать выстраивать взаимоотношения между сторонами "с чистого листа" должно предполагать также и озвучивание конкретных позиций Москвы.

"Я постоянно говорю, что движение должно быть двусторонним. Я услышал заявление пресс-секретаря президента России Пескова о том, что Кучма вообще не плохой, но мы должны с президентом Зеленским разговаривать… что Зеленский должен дать предложения. Так вот, если б Песков сказал, что "вот, с нашей стороны мы предлагаем то, то, то". А то предлагают с чистого листа, а что это за чистый лист? А может, они скажут чистый лист – это Крым их, ситуация на Донбассе – замороженный конфликт и так далее", - сказал он на пресс-конференции в администрации президента Украины в четверг.

Теги: #ткг #предложения #зеленский #кучма
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