Кучма: нет никакой экономической блокады Донбасса, есть вопрос временного запрета перемещения грузов

Представитель Украины в Трехсторонней контактной группе (ТКГ), второй президент Украины Леонид Кучма подчеркивает, что никакой экономической блокады Донбасса нет, а решением СНБО Украины введено временное ограничение на перемещение товаров.

"Нет никакой экономической блокады. Уважаемое общество, почитайте решение Совета национальной безопасности и обороны и затем указ (пятого президента Украины Петра – ИФ) Порошенко. Это временное запрещение перемещения грузов через линию столкновения. Какая это блокада?", - сказал он на пресс-конференции в администрации президента Украины в четверг.