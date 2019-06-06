Политика

16:51 06.06.2019

Кучма: нет никакой экономической блокады Донбасса, есть вопрос временного запрета перемещения грузов

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Кучма: нет никакой экономической блокады Донбасса, есть вопрос временного запрета перемещения грузов

Представитель Украины в Трехсторонней контактной группе (ТКГ), второй президент Украины Леонид Кучма подчеркивает, что никакой экономической блокады Донбасса нет, а решением СНБО Украины введено временное ограничение на перемещение товаров.

"Нет никакой экономической блокады. Уважаемое общество, почитайте решение Совета национальной безопасности и обороны и затем указ (пятого президента Украины Петра – ИФ) Порошенко. Это временное запрещение перемещения грузов через линию столкновения. Какая это блокада?", - сказал он на пресс-конференции в администрации президента Украины в четверг.

Теги: #ткг #торговля #блокада #донбасс #кучма
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