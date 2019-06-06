Садовый выступает за привлечение США, Британии, Польши и стран Балтии к мирным переговорам

Лидер "Объединения "Самопомич", мэр Львова Андрей Садовый заявляет о несостоятельности минских соглашений об урегулировании ситуации на востоке Украины и выступает за новый формат переговоров, который обещал президент Украины Владимир Зеленской.

"Любые попытки построить мир на условиях минских соглашений означают капитуляцию. Президент Зеленский обещал новый формат. Минск - это не новый формат", - написал Садовый на своей странице в соцсети Facebook в четверг.

"Минские соглашения (особенно в части особого статуса для Донбасса) были унизительными для Украины…. Внесение "особого статуса Донбасса" в Конституцию в 2015 году (первое чтение) - дело рук неформальной коалиции БПП-НФ-Опоблок… "Самопомич" голосовала против!", - добавил он.

При этом Садовый выступает за привлечение к переговорному процессу США, Великобритании и стран, для которых актуальна российская угроза, упомянув Польшу и страны Балтии.

Также он подчеркивает необходимость усиления, а не ослабления, летальных возможностей украинской армии на линии соприкосновения, а также включение вопроса Крыма в повестку дня переговорного процесса.