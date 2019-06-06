Политика

16:04 06.06.2019

На съезде "Оппозиционной платформы – За жизнь" назвали первую десятку списка для участия в выборах в Раду

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На съезде "Оппозиционной платформы – За жизнь" назвали первую десятку списка для участия в выборах в Раду

В Киеве проходит съезд политической партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", на котором была представлена первая десятка списка политсилы для участия в парламентских выборах.

"Опять мы идем в борьбу, опять мы идем защищать людей, потому что они доверили нам это право. Я убежден, что мы их защитим. Мы дадим ответы на вопросы, которые их волнуют. Мы принесем в страну мир, мы улучшим жизнь людей, восстановим стабильность", - сказал один из основателей "Оппозиционной платформы - За жизнь", народный депутат Юрий Бойко, выступая на съезде в четверг в Киеве.

Список партии возглавляют сопредседатели политсилы, народные депутаты Вадим Рабинович и Юрий Бойко.

Также в первой десятке: глава политсовета и председатель стратегического совета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук, председатель исполкома партии, народный депутат Сергей Левочкин, нардепы Наталья Королевская, Василий Нимченко, Нестор Шуфрич, Сергей Ларин, Сергей Дунаев, Тарас Козак.

В сообщении политсилы на странице в Фейсбуке указано, что на съезд прибыли более 1500 делегатов и гостей со всех регионов Украины.

Теги: #за_життя #список #съезд
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