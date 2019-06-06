Политика

16:00 06.06.2019

Порошенко опасается создания оснований для вторжения РФ в Украину

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Порошенко опасается создания оснований для вторжения РФ в Украину

 Пятый президент Украины Петр Порошенко призывает относиться внимательно к заявлению министра иностранных дел РФ Сергею Лаврову о готовности защищать русскоязычных украинцев и владельцев российских паспортов на территории Украины.

"Я бы относился к этому чрезвычайно внимательно», - сказал Порошенко на брифинге в четверг в Киеве, комментируя заявление Лаврова

Он напомнил, что Лавров заявил о защите не только "русскоязычных украинцев, но и тех, кто имеет российские паспорта".

По словам Порошенко, "выдача паспортов (паспортов РФ гражданам Украины - ИФ) - это абсолютное создание оснований для наземного вторжения в Украину".

"Лавров ещё заявил, что очень не любит Порошенко - это хорошо. Если бы он заявил, что любит Порошенко, то были бы вопросы к Порошенко, а так это означает, что мы стоим абсолютно принципиально и твёрдо на проукраинских национальных интересах, которые мы твёрдо и надёжно защищаем и будем защищать в будущем", - подчеркнул Порошенко.

Теги: #рф #вторжение #порошенко #угроза
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