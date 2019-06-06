Политика

15:33 06.06.2019

Порошенко расценивает как попытку капитуляции вчерашние заявления в Минске и ждет от политсил их позиции

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Порошенко расценивает как попытку капитуляции вчерашние заявления в Минске и ждет от политсил их позиции

 Пятый президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко призывает политические силы страны выразить свое отношение к последним заявлениям о прекращении экономической блокады ОРДЛО и прекращении огня в ответ на атаки противника.

"Я призываю все политические силы четко определиться с позицией и относительно капитуляции, и относительно европейской интеграции для того, чтобы не пытаться спрятать очень опасное намерение капитуляции, которое сегодня, к сожалению, угрожает нашему государству", - сказал Порошенко на брифинге в четверг в Киеве, комментируя заявления, прозвучавшие накануне на заседании Трехсторонней контактной группы в Минске.

Он высказал опасения ввиду возможной отмены решения Совета национальной безопасности и обороны Украины, "если это входило в директивы президента Зеленского, является кардинально вредным и очень похоже на капитуляцию".

По его словам, в вопросе урегулирования ситуации на востоке Украины необходимо четко придерживаться тех "красных линий", которые переходить нельзя.

Как сообщалось, 5 июня прошло заседание ТКГ в Минске. Представитель Украины Леонид Кучма сообщил, что ТКГ обсуждала проблемы безопасности. Одной из договоренностей стало указание не только момента начала "режима тишины", но и механизма его внедрения.

"…сегодня мы перед всем миром должны показать, что хотим этого "режима тишины". Должно быть записано, чтобы не стрелять в ответ, также необходим запрет на обстрел гражданских объектов – школ, детских садов. До 19 июня группа должна разработать предложения. Мы должны 19-го их утвердить", – процитировал Кучму сайт президента Украины Владимира Зеленского.

В свою очередь, спецпредставитель ОБСЕ в ТКГ по урегулированию ситуации на востоке Украины Мартин Сайдик рассказал журналистам о предложении Кучмы снять экономическую блокаду с оккупированных территорий Донбасса. По его словам, это "будет на рассмотрении в экономической подгруппе в следующий раз".

Теги: #ткг #порошенко #ордло
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