Политика

15:32 06.06.2019

Порошенко сожалеет, что в четверг не состоялась встреча в нормандском формате

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Порошенко сожалеет, что в четверг не состоялась встреча в нормандском формате

 Пятый президент Украины (2014-2019) Петр Порошенко сожалеет, что встреча в нормандском формате, о которой он договаривался с лидерами Франции и Германии, не состоялась в четверг, 6 июня.

"Хочу заявить, что во время своей встречи с Эммануилом Макроном и в Берлине с канцлером Германии Ангелой Меркель я проговорил абсолютную необходимость проведения - четырехстороннего саммита в нормандском формате шестого июня... Я получил полную поддержку со стороны лидеров Германии и Франции и очень жаль, что сегодня эта встреча не случилось", - сказал Порошенко на брифинге в четверг в Киеве.

Он подчеркнул важность восстановления переговоров в нормандском формате для обеспечения "продвижение вперед реализации минских договоренностей". Порошенко напомнил, что 6 июня исполняется пять лет со дня первой встречи лидеров стран "нормандской четверки" (Украина, Франция, Германия, РФ).

Теги: #нормандский_формат #порошенко #встреча
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