Прекращение огня в ответ на атаки врага возможно только после введения миротворцев ООН на Донбасс - Порошенко

Пятый президент Украины (2014-2019), лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко считает, что защитники Украины могут прекратить ответный огонь на Донбассе после того, как на оккупированную территорию Донецкой и Луганской областей будет введен миротворческий контингент ООН.

"Мы четко заявляли с 2015 года о необходимости немедленного решения Совета безопасности ООН о введении миротворческого контингента. Вот тогда надо прекращать огонь без права огня в ответ. Потому что тогда на линии столкновения и на всей оккупированной территории будут находиться миротворцы, которые разоружат незаконные военные формирования", - сказал Порошенко на брифинге в четверг.

Глава государства высказал сожаление, что сейчас не услышал ни слов о миротворческом контингенте, ни обращения к союзникам по международной коалиции Украины об ускорении необходимости введения миротворческого контингента мандата Совета безопасности ООН. По его словам, сегодня это единственный надежный инструмент урегулирования решения данной проблемы.

Он напомнил, что за 19 режимов прекращения огня на востоке Украины ни один из них не предусматривал забрать право у украинских военных на самозащиту.

Порошенко считает постановку вопроса о прекращении ответного огня провокационной. "Как сегодня удачно сказали, это все равно, что поставить наших солдат к стенке на расстрел", - отметил он.

Как сообщалось, накануне прошло заседание ТКГ в Минске. Кучма сообщил, что ТКГ обсуждала проблемы безопасности. Одной из договоренностей стало указание не только момента начала "режима тишины", но и механизма его внедрения. "Сегодня мы перед всем миром должны показать, что хотим этого "режима тишины". Должно быть записано, чтобы не стрелять в ответ, также необходим запрет на обстрел гражданских объектов – школ, детских садов. До 19 июня группа должна разработать предложения. Мы должны 19-го их утвердить", – приводятся слова Кучмы на сайте президента Украины.