Политика

14:38 06.06.2019

Стефанчук не видит кризиса в отношениях президента и Рады

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Стефанчук не видит кризиса в отношениях президента и Рады

 Представитель президента Украины в Верховной Раде Руслан Стефанчук заявляет о необходимости перезапуска всей политической системы в Украине и отмечает, что существующий кризис - не в отношениях президента и парламента.

"Сегодня есть большой кризис не в отношениях президента и парламента. Мне кажется, есть большой конституционный кризис в понимании отношений народа Украины и власти, которая осталась. И сегодня мы видим, какой кредит недоверия ко многим институциям власти существует в обществе. И для нас очень важно, что мы должны все удовлетворить запрос, высокий общественный запрос на перезапуск сегодняшней политической системы", - сказал Стефанчук на брифинге в четверг в Киеве.

"Опять же, мы видим это непутевое сопротивление, мы видим консолидацию усилий всех, кто не желает этих изменений, но мы уверены, что в границах, определенных Конституцией Украины мы будем прибегать ко всем механизмам для того, чтобы президент Украины имел возможность влиять на ситуацию и удовлетворил запрос народа Украины на изменения", - добавил представитель главы государства.

Теги: #президент #рада #стефанчук
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