Нардеп Рыбчинский вышел из группы "Воля народа" и вступил во фракцию "Батькивщина"

Народный депутат Украины Евгений Рыбчинский вышел из состава депутатской группы "Воля народа" и вступил в ряды фракции "Батькивщина".

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", соответствующее объявление сделал председатель Верховной Рады Андрей Парубий на пленарном заседании в четверг.

После выхода Рыбчинского в "Воле народа" остается 17 народных депутатов. Согласно законодательству, Парубий может объявить о роспуске группы в связи с тем, что в ее составе менее 19 человек.

Количество нардепов в "Батькивщине" теперь составляет 21.

Рыбчинский прошел в парламент по мажоритарному округу №211 (Киев), до членства в "Воле народа" около года состоял во фракции "Блок Петра Порошенко".