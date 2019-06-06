Политика

14:18 06.06.2019

Рада отказала Зеленскому в увольнении главы СБУ Грицака

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Рада отказала Зеленскому в увольнении главы СБУ Грицака

 Верховная Рада отказалась отправить в отставку главу Службы безопасности Украины Василия Грицака.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", соответствующий проект постановления №10345 президента Украины Владимира Зеленского об увольнении главы СБУ поддержали 78 народных депутатов на пленарном заседании парламента в четверг при 226 минимально необходимых голосов.

Президент Украины Владимир Зеленский 30 мая внес в Верховную Раду проекты представлений об увольнении министра иностранных дел Павла Климкина и министра обороны Полторака.

Комитет парламента по вопросам национальной безопасности и обороны, рассмотрев представление Зеленского, не дал конкретные рекомендации Верховной Раде, поддерживать или нет увольнение Грицака.

Теги: #грицак #сбу #рада #кадры
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