Политика

13:22 06.06.2019

Порошенко ждет от Зеленского конкретику по "дорожной карте", по которой будет возобновлен контроль Украины над границей с РФ

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Порошенко ждет от Зеленского конкретику по "дорожной карте", по которой будет возобновлен контроль Украины над границей с РФ

Пятый президент Украины Петр Порошенко в годовщину "нормандского формата" призывает президента Владимира Зеленского к решительным действиям и ожидает конкретных инициатив по "дорожной карте", согласно которой будет возобновлен контроль Украины над границей с Россией.

"Важно, что вчера было возобновлено заседание Трехсторонней контактной группы в Минске. Важно, что налажены первые контакты с Берлином и Парижем. Пришло время услышать от президента Зеленского конкретику относительно той дорожной карты, по которой мы восстановим контроль над границей с Россией. Ведь мир будет защищать нас настолько, насколько мы готовы защищать себя", - написал Порошенко на своей странице в Фейсбуке.

Он также отметил важность того, что на днях прозвучал, как минимум на словах, отход Зеленского от риторики кандидата в президенты. "Однако намного важнее увидеть конкретные шаги, которые диктовались бы не тяготением к миру любой ценой или посредством подозрительных референдумов, а решимостью к защите суверенитета и территориальной целостности Украины", - считает Порошенко.

Кроме того, он назвал важным то, что своим приоритетом новый президент определяет защиту украинцев на оккупированном Донбассе, "однако не менее важно не только вернуть Украину на временно оккупированные территории Донбасса, но и добиться вывода российских войск, наемников и оружия с украинской территории".

Порошенко напомнил, что в эти дни исполняется пять лет внедрения "нормандского формата".

"Годы российской агрессии научили нас самому важному - мир наступит только тогда, когда Россия перестанет стрелять. Для этого и был основан нормандский формат, и очень жаль, что пятую годовщину мы встречаем без встречи на высшем уровне. Надо действовать более решительно и настойчиво. Ничего об Украине без Украины!" – подытожил пятый президент Украины.

Теги: #ткг #зеленский #порошенко #донбасс
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