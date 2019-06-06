Политика

11:49 06.06.2019

Зеленский может дезавуировать заявления Кучмы о торговле с ОРДЛО и запрете открывать ответный огонь, считает Гопко

2 мин читать
Зеленский может дезавуировать заявления Кучмы о торговле с ОРДЛО и запрете открывать ответный огонь, считает Гопко

Внефракционный народный депутат, глава парламентского комитета по иностранным делам Анна Гопко заявляет, что озвученные представителем Украины в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины (ТКГ) Леонидом Кучмы пункты "дорожной карты президента Владимира Зеленского" на Минских переговорах является ничем иным, как началом капитуляции Украины по российскому сценарию.

"Безопасность и суверенитет Украины не может быть предметом торговли. Если президент Зеленский публично не дезавуирует заявления Кучмы, это означает, что он стал на путь государственной измены", - написала Гопко на своей странице в соцсети Facebook в четверг.

Она подчеркнула, что все украинцы стремятся к миру, "но не надо путать мир и капитуляцию на условиях врага".

"Что означает призыв "запретить стрелять в ответ"?! Главнокомандующий Зеленский и его представитель Кучма предлагают украинским воинам на передовой стать беззащитными мишенями? Какой следующий шаг? Выйти из окопов и сложить оружие перед оккупантами? Что значит предложение "снять блокаду" с оккупированных территорий?! Ведь решение СНБО о прекращении торговли с оккупированными территориями было ответом на захват украинских предприятий и введение в ОРДЛО рублевой зоны. Враг вернул наши предприятия и оборот гривни, прекратил совершать преступления на оккупированных территориях?", - пояснила Гопко.

В свою очередь, глава делегации Верховной Рады в ПАСЕ Владимир Арьев также подчеркнул, что односторонние уступки боевикам "без преувеличения являются сдачей национальной безопасности страны".

"Агрессор никаких уступок не делает и только ртом Лаврова (министр иностранных дел РФ Сергей Лавров – ИФ) выставляет условия капитуляции. Поэтому прекращение сопротивления и торговля в этих условиях - прямая измена Украине", - написал Арьев на своей странице в Facebook в четверг.

Как сообщалось, накануне прошло заседание ТКГ в Минске. Кучма сообщил, что ТКГ обсуждала проблемы безопасности. Одной из договоренностей стало указание не только момента начала "режима тишины", но и механизма его внедрения. "Сегодня мы перед всем миром должны показать, что хотим этого "режима тишины". Должно быть записано, чтобы не стрелять в ответ, также необходим запрет на обстрел гражданских объектов – школ, детских садов. До 19 июня группа должна разработать предложения. Мы должны 19-го их утвердить", – приводятся слова Кучмы на сайте президента Украины.

Спецпредставитель ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Мартин Сайдик рассказал журналистам о предложении представителя Украины Леонида Кучмы снять экономическую блокаду с оккупированных территорий Донбасса. По его словам, это "будет на рассмотрении в экономической подгруппе в следующий раз".

Теги: #ткг #зеленский #гопко #кучма
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

12:41 06.06.2019
"Народный фронт" настаивает на срочном заседании СНБО по вопросу восстановления территориальной целостности Украины

"Народный фронт" настаивает на срочном заседании СНБО по вопросу восстановления территориальной целостности Украины

11:57 06.06.2019
Зеленский уволил бывшего первого замглавы СБУ Маликова с военной службы в запас

Зеленский уволил бывшего первого замглавы СБУ Маликова с военной службы в запас

11:35 06.06.2019
Кириленко считает "позорной и беспомощной" новую стратегию по Донбассу

Кириленко считает "позорной и беспомощной" новую стратегию по Донбассу

11:02 06.06.2019
Парубий: Запрет на Донбассе стрелять в ответ - это шаг к капитуляции, который мы не позволим

Парубий: Запрет на Донбассе стрелять в ответ - это шаг к капитуляции, который мы не позволим

22:59 05.06.2019
Порошенко требует от Зеленского объяснить, на каком основании украинская делегация в ТКГ инициировала отмену экономического ограничения с ОРДЛО

Порошенко требует от Зеленского объяснить, на каком основании украинская делегация в ТКГ инициировала отмену экономического ограничения с ОРДЛО

19:22 05.06.2019
Украинская сторона на заседании ТКГ представила новые предложения по урегулированию ситуации на Донбассе

Украинская сторона на заседании ТКГ представила новые предложения по урегулированию ситуации на Донбассе

18:38 05.06.2019
ТКГ намерена утвердить предложения по установлению перемирия на Донбассе 19 июня

ТКГ намерена утвердить предложения по установлению перемирия на Донбассе 19 июня

18:31 05.06.2019
Кучма верит в будущий прогресс по обмену пленными

Кучма верит в будущий прогресс по обмену пленными

17:56 05.06.2019
Зеленский уверен, что саммит Украина-ЕС 8 июля в Киеве даст новый импульс отношениям с Евросоюзом

Зеленский уверен, что саммит Украина-ЕС 8 июля в Киеве даст новый импульс отношениям с Евросоюзом

17:07 05.06.2019
Зеленский: один из моих приоритетов - противодействие агрессии РФ и консолидация международной поддержки Украины, необходимо усиление санкций

Зеленский: один из моих приоритетов - противодействие агрессии РФ и консолидация международной поддержки Украины, необходимо усиление санкций

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

"Народный фронт" настаивает на срочном заседании СНБО по вопросу восстановления территориальной целостности Украины

Рада приняла закон о ВСК с процедурой импичмента президента - 279 голосов "за"

Политсила Гройсмана "Украинская стратегия" проведет съезд в пятницу

ЕС продолжит поддерживать Украину – встреча Могерини-Зеленский

Порошенко требует от Зеленского объяснить, на каком основании украинская делегация в ТКГ инициировала отмену экономического ограничения с ОРДЛО

ПОСЛЕДНЕЕ

Рада приняла закон о ВСК с процедурой импичмента президента - 279 голосов "за"

Политсила Гройсмана "Украинская стратегия" проведет съезд в пятницу

Помпео опасается, что раскол в венесуэльской оппозиции упрочит позиции Мадуро

Социал-демократы победили на выборах в Дании, действующий премьер признал поражение

Трамп сообщил, что переговоры с Мексикой продолжатся в четверг

ЕС продолжит поддерживать Украину – встреча Могерини-Зеленский

Вебер переизбран лидером крупнейшей политической группы Европарламента

Постпреды стран ЕС одобрили продление санкций против РФ по Крыму до 23 июня 2020г

Профильный комитет предложит вынести вопрос увольнения главы СБУ Грицака в сессионный зал Рады

ЕС осуждает решение РФ по выдаче российских паспортов гражданам Украины на Донбассе и в Крыму

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА