Зеленский может дезавуировать заявления Кучмы о торговле с ОРДЛО и запрете открывать ответный огонь, считает Гопко

Внефракционный народный депутат, глава парламентского комитета по иностранным делам Анна Гопко заявляет, что озвученные представителем Украины в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины (ТКГ) Леонидом Кучмы пункты "дорожной карты президента Владимира Зеленского" на Минских переговорах является ничем иным, как началом капитуляции Украины по российскому сценарию.

"Безопасность и суверенитет Украины не может быть предметом торговли. Если президент Зеленский публично не дезавуирует заявления Кучмы, это означает, что он стал на путь государственной измены", - написала Гопко на своей странице в соцсети Facebook в четверг.

Она подчеркнула, что все украинцы стремятся к миру, "но не надо путать мир и капитуляцию на условиях врага".

"Что означает призыв "запретить стрелять в ответ"?! Главнокомандующий Зеленский и его представитель Кучма предлагают украинским воинам на передовой стать беззащитными мишенями? Какой следующий шаг? Выйти из окопов и сложить оружие перед оккупантами? Что значит предложение "снять блокаду" с оккупированных территорий?! Ведь решение СНБО о прекращении торговли с оккупированными территориями было ответом на захват украинских предприятий и введение в ОРДЛО рублевой зоны. Враг вернул наши предприятия и оборот гривни, прекратил совершать преступления на оккупированных территориях?", - пояснила Гопко.

В свою очередь, глава делегации Верховной Рады в ПАСЕ Владимир Арьев также подчеркнул, что односторонние уступки боевикам "без преувеличения являются сдачей национальной безопасности страны".

"Агрессор никаких уступок не делает и только ртом Лаврова (министр иностранных дел РФ Сергей Лавров – ИФ) выставляет условия капитуляции. Поэтому прекращение сопротивления и торговля в этих условиях - прямая измена Украине", - написал Арьев на своей странице в Facebook в четверг.

Как сообщалось, накануне прошло заседание ТКГ в Минске. Кучма сообщил, что ТКГ обсуждала проблемы безопасности. Одной из договоренностей стало указание не только момента начала "режима тишины", но и механизма его внедрения. "Сегодня мы перед всем миром должны показать, что хотим этого "режима тишины". Должно быть записано, чтобы не стрелять в ответ, также необходим запрет на обстрел гражданских объектов – школ, детских садов. До 19 июня группа должна разработать предложения. Мы должны 19-го их утвердить", – приводятся слова Кучмы на сайте президента Украины.

Спецпредставитель ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Мартин Сайдик рассказал журналистам о предложении представителя Украины Леонида Кучмы снять экономическую блокаду с оккупированных территорий Донбасса. По его словам, это "будет на рассмотрении в экономической подгруппе в следующий раз".