Политика

08:05 06.06.2019

Социал-демократы победили на выборах в Дании, действующий премьер признал поражение

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Новым премьер-министром Дании станет Метте Фредриксен, председатель левоцентристской Социал-демократической партии Дании, победившей на парламентских выборах.

Действующий премьер-министр страны Ларс Локке Расмуссен признал поражение.

"У нас прошли очень хорошие выборы, но состоится смена правительства", - заявил он своим сторонникам после объявления избиркомом предварительных результатов голосования после подсчета почти 100% бюллетеней.

Теги: #правительство #дания #выборы
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