Социал-демократы победили на выборах в Дании, действующий премьер признал поражение
Новым премьер-министром Дании станет Метте Фредриксен, председатель левоцентристской Социал-демократической партии Дании, победившей на парламентских выборах.
Действующий премьер-министр страны Ларс Локке Расмуссен признал поражение.
"У нас прошли очень хорошие выборы, но состоится смена правительства", - заявил он своим сторонникам после объявления избиркомом предварительных результатов голосования после подсчета почти 100% бюллетеней.