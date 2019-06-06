Политика

03:33 06.06.2019

Трамп сообщил, что переговоры с Мексикой продолжатся в четверг

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Трамп сообщил, что переговоры с Мексикой продолжатся в четверг

Президент США Дональд Трамп сообщил, что переговоры с Мексикой по вопросам незаконных мигрантов и пошлин на товары продолжатся в четверг.

"Обсуждения по вопросам иммиграции в Белом доме с представителями Мексики на сегодня закончены. Прогресс есть, но недостаточный. В мае на границе было арестовано 133 тыс. человек, потому что Мексика и демократы в Конгрессе отказываются от иммиграционной реформы", - написал Трамп в своем твиттере.

Он добавил: "Переговоры с Мексикой продолжатся завтра с пониманием того, что если соглашение не будет достигнуто, то пошлины в 5% начнут применяться с понедельника и будут расти ежемесячно, согласно плану".

Американский президент отметил, что "чем выше тарифы, тем больше количество компаний, которые вернутся в США!"

Ранее телеканал NBC News сообщил, что сделка между США и Мексикой на переговорах по вопросу пошлин на товары в среду не была достигнута.

Президент США сообщил о введении с 10 июня пошлин в 5% на все товары, поступающие из Мексики.

"10 июня Соединенные Штаты введут 5% пошлины на все товары, поступающие в нашу страну из Мексики, до тех пор, пока поток незаконных мигрантов, прибывающих через Мексику в нашу страну, не остановится", - написал Трамп в своем твиттере.

Он отметил, что пошлина будет увеличиваться до тех пор, пока проблема нелегальной иммиграции не будет решена.

"Если кризис незаконной миграции будет смягчен посредством эффективных мер, принимаемых Мексикой, которые будут определены по нашему собственному усмотрению и решению, пошлины будут сняты. Однако, если кризис сохранится, пошлины будут повышены до 10% с 1 июля 2019 года. Аналогичным образом, если Мексика не примет мер по резкому сокращению или устранению числа нелегальных мигрантов, пересекающих их территорию по пути в Соединенные Штаты, пошлины будут увеличены до 15% 1 августа 2019 года, до 20% 1 сентября 2019 года и до 25% 1 октября 2019 года", - говорится в распоряжении Трампа, опубликованном на сайте Белого дома.

Уточняется, что пошлины будут оставаться на уровне 25% до тех пор, пока Мексика существенно не прекратит незаконный приток мигрантов, проходящих через ее территорию.

 

Теги: #пошлины #сша #переговоры #мексика
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