ЕС продолжит поддерживать Украину – встреча Могерини-Зеленский

Высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерика Могерини заверила президента Украины Владимира Зеленского в том, что ЕС продолжит поддерживать Украину в ее программе реформ и ее независимости, суверенитета и территориальной целостности.

Такой посыл содержался в ходе двухсторонней встречи, которая прошла в среду в Брюсселе в рамках первого зарубежного визита главы украинского государства после вступления в должность, говорится в заявлении официального представителя ЕС.

"Высокий представитель поздравила президента Зеленского с победой на выборах и подчеркнула, что Европейский Союз продолжает поддерживать Украину, помогая стране в ее программе реформ и в отношении ее независимости, суверенитета и территориальной целостности", - сказано в заявлении.

В ходе встречи Высокий представитель и украинский президент обсудили возможные пути продвижения вперед для полного выполнения Минских соглашений всеми сторонами, "напомнив в этом отношении об ответственности России". Они также "отвергли недавние российские указы", дающие право, в частности, лицам, которые постоянно проживают в некоторых областях Донецкой и Луганской областей Украины, получить в упрощенном порядке российское гражданство.

"Федерика Могерини подчеркнула, что Европейский Союз готов поддержать реализацию Минска всеми доступными средствами. Это может включать помощь ЕС в поддержке заявленной цели президента Зеленского в отношении инклюзивного подхода к гражданам Украины, проживающим в районах, контролируемых неправительственными организациями на востоке Украины", - говорится в заявлении.

Могерини также подтвердила социально-экономическую поддержку ЕС региону Азовского моря.

"Европейский союз ожидает, что Россия немедленно освободит 24 задержанных украинских моряка и вернет Украине три судна", - подчеркнул представитель ЕС.

Кроме того, в ходе встречи Высокий представитель и президент также затронули вопрос о необходимости продолжения Украиной процесса реформ "на благо своих граждан и в контексте Соглашения об ассоциации Украина-ЕС".

"Они с нетерпением ждут продолжения дискуссий и совместной работы на следующем саммите Украина-ЕС, который состоится 8 июля в Киеве", - отмечается в заявлении.