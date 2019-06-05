Порошенко требует от Зеленского объяснить, на каком основании украинская делегация в ТКГ инициировала отмену экономического ограничения с ОРДЛО

Пятый президент, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко требует от президента Украины Владимира Зеленского публично пояснить, на каком основании украинская делегация во время заседания трехсторонней контактной группы (ТКГ) в Минске в среду якобы высказала готовность в одностороннем порядке отменить экономические ограничения с ОРДЛО.

"Требую от президента Зеленского дать публичный ответ, на каком основании он дал такие директивы делегации Украины", - написал Порошенко в Телеграмме.

Он напомнил, что экономические связи с оккупированными территориями Донецкой и Луганской областей были приостановлены 15 марта 2017 решением СНБО, как реакция на произвольный захват (экспроприация или введения внешнего управления Москвой) украинских государственных и частных предприятий, введение рублевой зоны и российской налоговой системы.

"Что же изменилось с тех пор? Со стороны оккупанта - ничего. Получается, украинская сторона становится на колени, о чем уже говорил Зеленский?", - отметил Порошенко.

По мнению Порошенко, отмена экономических ограничений с ОРДЛО – это российский сценарий, реализация которого является предательством национальных интересов Украины.

"Что дальше? Репарации из бюджета Украины в пользу агрессора? Автономия с правом вето на суверенные решения государства, на курс в ЕС и НАТО? Не позволим реализовать российский сценарий урегулирования ситуации в Донбассе!", - отметил Порошенко.

Он подчеркнул, что Украина никогда не возражала против восстановления экономических связей, но в строгом соответствии с национальными интересами Украины, при условии выполнения упомянутого решения СНБО, прежде всего, установление устойчивого и длительного режима прекращения огня, возвращение захваченных государственных и частных предприятий их украинским владельцам.

Как сообщалось, спецпредставитель ОБСЕ в ТКГ Мартин Сайдик рассказал журналистам о предложении представителя Украины Леонида Кучмы снять экономическую блокаду с оккупированных территорий Донбасса. По его словам, это «будет на рассмотрении в экономической подгруппе в следующий раз".